Les USA déjà en demi-finales selon un journaliste américain

Alors que l’équipe de France de basket affronte ce mercredi à 13h les Etats-Unis en quart de finale de Coupe du Monde, Kurt Helin, un journaliste américain, de NBC est absolument certain que les américains défieront la Serbie en demi-finale.

Un tweet qui forcément fait réagir à la veille de la rencontre face aux américains. Rudy Gobert, pivot des Utah Jazz et coéquipier de Donovan Mitchell, a même liké le tweet du journaliste américain.

Dans l’autre quart de finale, la Serbie affronte ce mardi à 13h l’Argentine. Kurt Helin ne donne également aucune chance aux Argentins.

USA also now almost certainly faces Serbia in the semi-finals.