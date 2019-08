Les Bleus sont en Chine

L’équipe de France masculine s’est envolée mardi en direction de Shenyang, en Chine. Les Bleus, qui sont désormais à quatorze, y disputeront un dernier tournoi de préparation avec trois matches amicaux au programme, contre la Nouvelle-Zélande (24 août), l’Italie (25 août) et la Serbie (27 août).

L’occasion pour Vincent Collet de dessiner les contours définitifs du groupe de douze joueurs qui disputera la Coupe du monde 2019. Les coéquipiers de Nicolas Batum fileront ensuite à Shenzhen, où ils affronteront l’Allemagne, la Jordanie et la République dominicaine au premier tour de la compétition.

La Chine on arrive! ✈️ pic.twitter.com/SllcbqSHfu

