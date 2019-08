Les Bleus piégés par la Serbie

La partie de poker menteur a fini par échapper aux Bleus. A quatre jours de la Coupe du monde (31 août - 15 septembre), ni l'équipe de France ni la Serbie, deux équipes prétendantes au podium, ne voulaient véritablement dévoiler leur jeu lors d'un ultime match de préparation. Et la bande à Vincent Collet a fini par s'incliner (61-56), ce mardi. A Shenyang, les Bleus ont pourtant compté jusqu'à 10 longueurs d'avance avant de faiblir en fin de rencontre.

Les Serbes ont bluffé les premiers avec une entame sans intensité. La star NBA Nikola Jokic jouait en marchant et les joueurs les plus dangereux n'étaient pas toujours sur le parquet. Sans Nando De Colo ni Théo Maledon de son côté, la France en a profité pour creuser l'écart jusqu'en milieu de troisième quart-temps. Moment choisi par la Serbie pour mettre sonner le réveil et planter 17 points en 5 minutes ! Le dernier quart-temps reprend de l’intérêt mais cette fois c'est Vincent Collet qui garde ses atouts, laissant Nicolas Batum et Evan Fournier assis sur le banc. Sans eux, les Bleus n'inscrivent que 8 points dans cette ultime période et laissent filer la victoire.

Les Bleus subissent leur deuxième défaite en préparation après le revers contre la Turquie lors du tout premier match (69-74). Dommage car en gagnant les six suivants, les Tricolores avaient créé une bonne dynamique de confiance. Le sélectionneur doit maintenant choisir quels seront les 12 joueurs retenus définitivement pour la compétition en Chine. Les Tricolores débutent leur tournoi dimanche contre l'Allemagne, à Shenzhen. Et cette fois, plus question de se cacher.