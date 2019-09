Malgré Nando De Colo (26 points) et un Evan Fournier en très grande forme et auteur de son record de points en équipe de France (31 points, 6 rebonds et 4 passes), les Tricolores, qui ont compté jusqu’à 9 points d’avance dans le troisième quart, ont donc fini par craquer et enregistrent leur premier revers de la compétition contre des Boomers emmenés par les NBAers Patty Mills (30 points) et Joe Ingles (23 points). Les hommes de Vincent Collet terminent donc deuxièmes du groupe L et affronteront, mercredi en quarts de finale Team USA.