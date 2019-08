La victoire historique de l'Australie face aux USA

Historique, à plus d’un titre. Le succès de l’Australie samedi contre les Etats-Unis à Melbourne (98-94), deux jours après une défaite 86-102, est le premier de l’histoire des Boomers face aux Américains, battus pour la première fois en match officiel depuis le Mondial 2006 mais qui, même privés de leurs meilleurs joueurs, s’avancent en favoris de la Coupe du monde (du 31 août au 15 septembre en Chine).

Un match disputé devant une affluence record (52 079 spectateurs), dans un Marvel Stadium au cœur de la polémique jeudi, en raison de son parquet surélevé et du manque de visibilité de nombreux spectateurs, à qui on avait aussi laissé croire que Kevin Durant, James Harden ou encore Anthony Davis seraient présents.

