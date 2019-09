La Serbie finit 5e

Grande favorite de cette Coupe du monde chinoise, la Serbie, sortie en quarts de finale par les Argentins, bourreaux des Bleus dans le dernier carré, termine finalement à la cinquième place.

Samedi à Pékin, les partenaires de Nikola Jokic (7 points, 14 rebonds et 7 passes), déjà tombeurs des Etats-Unis en match de classement, ont dominé la République Tchèque (90-81), avec 31 points de Bogdan Bogdanovic, meilleur marqueur du match.

.@KSSrbije defeat @ceskybasketbal 90-81 to finish 5th at the #FIBAWC behind yet another incredible performance by @LeaderOfHorde: 31 PTS shooting 58% from deep. #SrbijaGotGame #SRBCZE pic.twitter.com/bY4JG6AxeA