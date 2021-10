Coupe du Monde 2023 (qualifications) : Collet convoque seize joueurs

Wembanyama, partenaire d'entraînement



La liste des 16 joueurs sélectionnés :

Vincent Collet a dû faire avec les moyens du bord. Ce vendredi, via Twitter, la liste des seize convoqués par le sélectionneur de l'équipe de France de basket a été officialisée. Une première liste depuis les Jeux d'été de joueurs chargés de disputer deux rencontres comptant pour les qualifications à la Coupe du Monde 2023, lors de la fenêtre internationale du mois de novembre.En plus de l'attendue indisponibilité de l'ensemble du contingent français présent en NBA, le staff technique de l'équipe de France fait, pour cette fois également, face à une incertitude. Celle de savoir s'il pourra bel et bien compter sur les pensionnaires des clubs de l'ASVEL et de Monaco. Ces deux formations sont engagées, cette année, en Euroligue.Une compétition qui ne marque pas de pause durant cette fameuse fenêtre internationale. Par conséquent, il y aura des doublons dans le calendrier de basket, entre les rencontres de ces deux clubs en Euroligue ainsi que celles de l'équipe de France. Pour le moment, dans cette liste, on retrouve trois joueurs de Villeurbanne, à savoir Elie Okobo, Paul Lacombe ainsi que William Howard, mais également un Monégasque, en la personne de Léo Westermann.Et parmi ceux-là, on retrouve ainsi notamment la jeune pépite du basket tricolore, à savoir Victor Wembanyama, âgé aujourd'hui de seulement 17 ans. Le 26 novembre prochain, l'équipe de France recevra le Monténégro, du côté de Pau, avant d'enchaîner ensuite avec un déplacement en Hongrie, le 29 novembre prochain.Andrew Albicy (meneur, Gran Canaria/ESP), Alexandre Chassang (intérieur, Bourg-en-Bresse), Isaia Cordinier (arrière, Bologne/ITA), William Howard (ailier, Villeurbanne), Mouhammadou Jaiteh (pivot, Bologne/ITA), Axel Julien (meneur, Bourg-en-Bresse), Lahaou Konaté (ailier, Boulogne-Levallois), Louis Labeyrie (intérieur, Valence/ESP), Paul Lacombe (arrière, Villeurbanne), Nicolas Lang (arrière, Limoges), Amath M'Baye (intérieur, Karsiyaka/TUR), David Michineau (meneur, Boulogne-Levallois), Amine Noua (intérieur, Andorre), Elie Okobo (meneur, Villeurbanne), Terry Tarpey (arrière, Le Mans), Léo Westermann (meneur, Monaco)Partenaires d'entraînement : Hugo Benitez (meneur, Bourg-en-Bresse), Ismaël Kamagate (pivot, Paris Basket), Victor Wembanyama (intérieur, Villeurbanne)