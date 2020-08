Coupe du Monde 2023 (H) : Pas de billet direct pour le co-organisateur indonésien

L’Indonésie ne devra pas se rater lors de l’Asian Cup 2021

La FIBA n’entend pas dévaluer sa compétition phare. Alors qu’elle a attribué en décembre 2017 l’organisation de la Coupe du Monde 2023 à un trio composé des Philippines, qui accueilleront la phase finale, du Japon et de l’Indonésie, la Fédération Internationale de basketball a pris une décision assez rare pour être signalée. Si les Philippines et le Japon, respectivement 31eme et 40eme au classement mondial établi par la FIBA ont déjà obtenu une qualification directe pour le tournoi en vertu de leur qualification pour l’édition 2019, elle a décidé de recaler provisoirement l’Indonésie, qui pointe à la 92eme place au « ranking » international. Un rang qui détone trop avec le standing voulu par la FIBA pour sa compétition dont elle a renouvelé l’image et l’ambition à l’occasion du tournoi organisé en Chine, qui avait attiré le regretté Kob Bryant comme ambassadeur mondial.Par l’intermédiaire d’un communiqué, la FIBA a confirmé que son Comité Exécutif a fixé un objectif purement sportif à la sélection d’Indonésie pour qu’elle valide son billet pour la Coupe du Monde 2023 en tant que co-organisatrice. Si les Indonésiens parviennent à se hisser parmi les huit premiers de l’édition 2021 de la FIBA Asian Cup, le championnat continental pour l’Asie et l’Océanie, qui aura lieu du 17 au 29 août avec seize équipes sur la ligne de départ. Si l’Indonésie atteint cet objectif, elle rejoindra les Philippines et le Japon pour la phase finale qui aura lieu du 25 août au 10 septembre 2023 et le quota de places pour la zone Asie-Océanie sera réduit d’une unité. Dans le cas contraire, ce billet sera mis en jeu à l’occasion des éliminatoires qui doivent démarrer en novembre 2021. Reste que le chemin de la phase finale de la FIBA Asian Cup sera semé d’embuches pour l’Indonésie, qui a largement perdu ses deux premiers matchs lors des éliminatoires face à la Corée du Sud puis les Philippines.