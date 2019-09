Nicolas Batum n’a pas participé à la large victoire de l’équipe de France contre la Jordanie (103-64), mardi à Shenzhen, lors du premier tour de la Coupe du monde 2019. L’ailier des Bleus souffrait d’une "petite douleur au dos", dixit Vincent Collet.

"On avait décidé de le reposer et de ne pas prendre de risque. On a bien fait", a expliqué sur Canal+ Sport le sélectionneur, qui a assuré que le capitaine "sera là jeudi" face à la République dominicaine, pour la "finale" du groupe G (14h30).