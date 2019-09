Colangelo menace les stars NBA

Le calice jusqu’à la lie. Terrassée par les Bleus en quarts de finale de la Coupe du monde, Team USA a enchaîné avec une défaite face à la Serbie lors de son premier match de classement.

Pour autant, Jerry Colangelo, le boss de Team USA, n’a rien à reprocher à ses joueurs, tout du moins ceux présents en Chine. "Les joueurs ont fait tout ce qu’ils ont pu. C’est un bon groupe de gars. Mais on avait des attentes plus élevées en termes d’effectif et ça ne s’est pas passé du tout comme prévu. Pour moi, c’est une immense déception", a ainsi confié le président de la fédération, auprès d’Associated Press

"On se souviendra de ceux qui pensaient venir à la guerre avec nous et qui ne sont pas venus"

Le dirigeant américain l’a en revanche mauvaise contre les nombreuses stars NBA qui ont décliné la sélection pour des raisons personnelles. "Je peux simplement dire, et c’est plus fort que moi, qu’on a noté et qu’on se souviendra de ceux qui pensaient venir à la guerre avec nous et qui ne sont pas venus, a-t-il ajouté. Je crois fermement qu’on compose avec ce qu’on a en main. Tout ce que nous pouvions faire, et nous l’avons fait, c’est d’avoir les engagements de beaucoup de joueurs. Avec ça en main, on était raisonnablement confiant sur le fait qu’on puisse avoir une très bonne équipe sur le terrain. Personne n’avait anticipé les défections que nous avons subies."

