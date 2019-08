Canada: Un meneur NBA renonce

Cory Joseph ne participera pas à la Coupe du monde en Chine avec le Canada (du 30 août au 15 septembre), annoncent les médias américains spécialisés ce mercredi. Le nouveau meneur des Sacramento Kings a pourtant joué lors des premiers matches amicaux de sa sélection avant la compétition.

L'intérieur d'Orlando Khem Birch est donc le dernier joueur NBA présent dans son équipe nationale. Le Canada pourrait croiser la route des Bleus au deuxième tour.

NBA source tells me Cory Joseph will NOT play for Canada at the World Cup. Middle of the night in Australia so Canada Basketball comment a few hours away