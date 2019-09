Batum: "Un petit goût amer"

Victorieux de l’Australie dimanche à Pékin (67-59), après avoir compté jusqu’à 15 points de retard dans cette petite finale de la Coupe du monde, les Bleus repartent avec une nouvelle médaille de bronze, cinq ans après avoir déjà fini à la troisième place du Mondial espagnol.

"On a un double sentiment ce soir, on est quand même contents parce qu’on a su réagir. Mais on a un petit goût amer, puisqu’on aura fait un non-match dans cette compétition au mauvais moment, a réagi au micro de Canal+Sport Nicolas Batum, qui avait encore en travers de la gorge cette demi-finale perdue face aux Argentins vendredi (80-66). C’est dommage, ce n’est pas celle qu’on voulait. Mais c’est quand même bien pour le basket français."