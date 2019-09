Batum: "Leur mauvais début nous sauve"

Au sortir du parquet de Shenzhen (Chine) où la France s’est imposée ce dimanche au forceps face à l’Allemagne (78-74) pour son premier match de poules de la Coupe du monde 2019, Nicolas Batum, très précieux en défense (+14 en sa présence sur le terrain), s’est montré satisfait de cette entrée en matière.

"Un match de compétition, ce n’est jamais facile, surtout face à une équipe comme l’Allemagne. Leur mauvais début de match (4 points dans le premier quart-temps, ndlr) nous sauve probablement. Mais on n’a rien lâché pour conserver cette victoire", a-t-il souligné.

"Pour le reste de la phase de poules, il faudra faire attention, rester concentrés", a-t-il conclu. Comme Rudy Gobert. Le pivot des Utah Jazz, lui aussi essentiel ce dimanche (9 pts, 9 rebonds, 5 rebonds), est dans le même état d’esprit que son coéquipier alors que la France devra assurer face à la Jordanie et la République dominicaine la première place de son groupe: "Il y a du positif à tirer de cette rencontre. On prend match après match. Jouer le prochain en poules, le gagner. Après, on pourra penser au second tour".