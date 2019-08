Collet : "On pense à Thomas Heurtel"

Deux jours après avoir connu la défaite face à la Turquie pour leur premier match de préparation au Mondial (69-74), les Bleus ont rectifié le tir mercredi soir en s’imposant largement contre la Tunisie à Toulouse (94-56).

"Je n'étais pas content lundi et sur ce match ils ont augmenté leur niveau de concentration et l'attention aux petites choses. C'est la fin du premier bloc et les joueurs doivent bien récupérer avant le rendez-vous de lundi et un deuxième bloc pour une montée en puissance à Lyon", a commenté, pour le site de la FFBB, Vincent Collet, dont les troupes ne rejoueront que le 15 août, contre le Monténégro.

Le sélectionneur tricolore a conclu en évoquant le forfait de Thomas Heurtel, touché au tendon rotulien du genou: "Ce soir, on pense à Thomas Heurtel. Son absence est un coup dur mais nous devons rebondir et trouver des solutions." Théo Maledon, possible remplaçant du meneur barcelonais avec Léo Westermann, s’est particulièrement mis en évidence contre les Tunisiens, en inscrivant 14 points en 15 minutes.