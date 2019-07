Collet: "A minima, être en demi-finale…"

Vincent Collet et les Bleus auront des "objectifs élevés" lors de la Coupe du monde 2019 en Chine (du 31 août au 15 septembre). Le but pour l’équipe de France sera de décrocher son billet pour les Jeux Olympiques de Tokyo, en 2020. Deux scénarios existent.

Le premier: finir parmi les deux meilleures nations européennes. C’est la "manière directe" mais aussi "la plus compliquée", prévient le sélectionneur tricolore. "Cela veut dire, a minima, être en demi-finale. Et encore, il est fort possible qu’il y ait deux équipes européennes sur le podium."

La seconde: être au moins huitième-de-finaliste et gagner ensuite l’un des quatre TQO. "C’est le moyen par lequel on s’était qualifié aux JO 2016 mais c’est quand même très préférable de se qualifier directement pour avoir des ambitions lors de ces Jeux", ajoute-t-il.