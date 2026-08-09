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Korona Kielce vence a Motor Lublin 2-0
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Legia Warszawa vence en el último suspiro
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GKS Katowice humilla a Arka Gdynia 4-1
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