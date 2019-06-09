مباراة البرتغال وهولندا نهائي دوري الأمم الأوروبية بث مباشر

موعد مباراة هولندا والبرتغال نهائي دوري الأمم الأوروبية

البث المباشر لمباراة البرتغال وهولندا في نهائي دوري الأمم الأوروبية اليوم الأحد 9-6-2019 إنطلاقاً من الساعة 9:45 مساءً بتوقيت مكة المكرمة

مباراة البرتغال وهولندا ستكون منقولة حصرياً على beIN SPORTS HD 1 بتعليق الزميل عصام الشوالي

ويبدأ الاستديو الخاص بالمباراة الساعة 8 مساءً يتخلله إحاطة كاملة بكيفية وصول هولندا والبرتغال إلى نهائي هذه البطولة المستحدثة، وتقارير خاصة من قلب الحدث في البرتغال.

مشاهدة مباراة البرتغال وهولندا في بث مباشر وعبر الإنترنت

دق 16- هجمة عكسية قادها ستيفن بريغوين مهاجم بي اس في ايندهوفن الهولندي لكنه اطنب في المرواغة ليسمح بتدخل دفاع منتخب البرتغال.

- مرور ربع ساعة منذ بداية المباراة و لا تزال معركة الوسط قائمة بين الفريقين.

- الحكم الاسباني ألبرتو أونديانو مايينكو يطلق صافرة المباراة النهائية المشوقة بين البرتغال وهولندا

تشكيلة منتخب البرتغال

🇵🇹📋 Fonte, Danilo and Guedes start for Portugal ✅#NationsLeague pic.twitter.com/uTRqWrBmOX — UEFA Nations League (@UEFAEURO) June 9, 2019

تشكيلة هولندا

🇳🇱📋 Netherlands are unchanged from their semi-final win ✅#NationsLeague pic.twitter.com/0j1Pr42tWR — UEFA Nations League (@UEFAEURO) June 9, 2019

كما البث التلفزيوني تبث beIN SPORTS المباراة بنقل حيّ بتقنية فائقة الجودة على الانترنت عبر beIN CONNECT مع مزايا مشاهدة عديدة مثل إعادة الأهداف واللقطات.

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