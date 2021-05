N'Golo Kanté, l'homme des grands rendez-vous

Depuis qu'il s'est révélé sous les couleurs de Leicester, certains aiment dire que 70% de la terre est recouverte par l'eau et le reste par N'Golo Kanté. Désormais, le joueur français a surtout atteint la finale de toutes les grandes compétitions internationales et en a remporté 75%. Ce samedi, en permettant à Chelsea de triompher de Manchester City, le milieu de terrain a connu la consécration en Ligue des Champions. Ce triomphe continental vient étoffer encore un peu plus l'incroyable palmarès du natif de Paris.

> Azpilicueta rend hommage à Kanté <

A 30 ans, il a remporté la C1, La Ligue Europa, la Coupe du Monde, la FA Cup et la Premier League (deux fois). Autant de succès qui portent sa signature. Samedi à Porto, son activité au milieu de terrain a permis au club londonien de se défaire de Manchester City. Omniprésent dans les duels, il a parcouru 12 kilomètres, réussi 81% de ses passes dans le camp adverse et récupéré dix ballons pour aider les Blues à gagner la bataille de l'entre-jeu et surtout contenir les Mancuniens qui ont abusé en vain du jeu de possession.

N'Golo Kanté, candidat au Ballon d'Or ?



Le rendement de N'Golo Kanté a été récompensé par le trophée d'homme du match. Depuis les huitièmes de finale, il a eu cet honneur à quatre reprises. Plus que n'importe quel autre joueur. Son travail de l'ombre n'a jamais été autant mis en lumière. Que cela soit par les instances qui lui accordent ce type de récompenses ou par Thomas Tuchel qui savoure de l'avoir enfin sous ses ordres. Le milieu de terrain est l'homme de la deuxième partie de saison. Malgré l'accumulation des matchs et quelques pépins physiques, l'ancien de Leicester et de Caen a toujours répondu présent avec son incroyable abattage au milieu de terrain. Une alerte musculaire lors de la dernière journée de Premier League, ne l'a pas empêché de tenir sa place lors de la finale de la C1.

> Chelsea bat City et remporte la Ligue des Champions <

Et dans quelques jours, il sera encore attendu au tournant pendant l'Euro. S'il parvient à y maintenir son niveau de performance et que les Bleus postulent à la victoire finale, N'Golo Kanté pourrait ne pas être très loin du Ballon d'Or. Si l'équipe de France l'emporte, le joueur de 30 ans pourrait surtout améliorer son rendement avec 100% de victoires dans les grandes compétitions internationales.