Auteur d'une prestation exceptionnelle en finale de Ligue des Champions, N'Golo Kanté a été élu homme de la rencontre, face à Manchester City (1-0). Récompensé, le Champion du Monde 2018 est resté très modeste après le sacre des Blues, comme à son habitude.

Kanté "savoure" avant l'Euro et les Bleus

"C'est le travail de tout un groupe, c'est incroyable, ce n'est que de la joie. Le principal c'est le collectif, moi c'est secondaire, a-t-il exprimé au micro de RMC Sport. On s'est battus pour en arriver là. C'est la récompense de tout un groupe. C'est le résultat de beaucoup d'efforts de tout un groupe, on savoure.

On savoure la Ligue des champions, on va rejoindre les Bleus bientôt on espère remporter l'Euro. L'arrivée du nouveau coach et le changement de tactique ont fait beaucoup. L'entraîneur a apporté une nouvelle dynamique. C'est l'accomplissement du travail de tout un groupe."