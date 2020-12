Bleus d'Europe: Varane et Mendy sombrent avec le Real

Bleu de travail

Dure soirée pour Marcus Thuram, battu 3-2 avec Mönchengladbach par l'Inter. L'attaquant a longtemps été esseulé sur son aile gauche, où il a vainement mais avec constance essayé de percer, de chercher le un-contre-un pour déstabiliser la défense de l'Inter. Thuram a eu deux occasions. En première période, son tir croisé a obligé le gardien de l'Inter à une belle parade (37e). Et en seconde période, totalement démarqué aux 6 mètres, alors que le score était de 1-1, il a eu une balle de but sur la tête. En voulant trop croiser, il a manqué le cadre.

Et c'est finalement un autre Français, Alassane Pléa, qui n'a porté qu'une fois le maillot de l'équipe de France (2018) qui a brillé en réussissant un doublé. Quant à Thomas Lemar, il n'est entré qu'à la 87e minute pour l'Atlético Madrid, alors que le Bayern Munich venait d'égaliser sur penalty. Et le champion du monde n'a pas eu le temps de faire la différence pour les "Colchoneros", freinés 1-1 et pas encore qualifiés pour les huitièmes.

Au Vélodrome, Steve Mandanda a eu peu de travail contre l'Olympiakos. Il réussit une parade sur sa première frappe, signée El Arabi (17e), mais reste impuissant sur celle de Camara (33e). Vigilant, il a aidé son équipe par son jeu au pied. Florian Thauvin a enfin remporté son premier match de C1, à sa onzième tentative. Il s'est démené, pas toujours à bon escient, et a fait quelques mauvais choix. Mais c'est lui qui débloque son équipe en obtenant un penalty après une percée en double appui sur Rongier puis Germain (52e).

Bleu nuit

Sale soirée pour Ferland Mendy, le latéral gauche du Real Madrid a offert une passe décisive involontaire à l'attaquant brésilien du Shakhtar Donetsk Dentinho lors de la déroute 2-0 du club merengue à Kiev. Sa tentative d'intervention a tourné à la remise dans la course pour l'adversaire et permis l'ouverture du score ukrainienne.

Comme son coéquipier, Raphaël Varane ne s'est pas montré à son avantage. Faute de Sergio Ramos, blessé, il était associé dans l'axe à Nacho et la paire a tout de suite montré de la fébrilité. Après une passe en retrait hasardeuse de son partenaire, le champion du monde s'est rendu coupable d'une obstruction rugueuse sur Junior Moraes qui filait vers le but (14e). Une intervention sanctionnée d'un carton jaune, qui aurait pu tourner au rouge puisque Moraes a été contraint de sortir sur blessure. Passé près de l'exclusion une première fois, il l'a frôlée de nouveau juste avant la pause lors d'une intervention en retard sur Dentinho, entré en jeu à la place de... Moraes.

