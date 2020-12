Ligue des Champions : Ça se complique sérieusement pour le Real

Comme c’était le cas il y a un mois en ouverture de la compétition, le Real Madrid a encore perdu face au Shakhtar Donetsk. En terre ukrainienne, les Merengue ont été moins ridicules qu’à domicile, mais le résultat au final est le même, à savoir une défaite lourde de conséquences. Avec ce nouveau faux-pas, ils ne sont plus maitres de leur destin en vue d’un passage en 8es de finale.

Des Merengue en manque d’idées

Un simple nul aurait fait l’affaire des champions d’Espagne lors de cette rencontre pour rester en position favorable dans l’optique d’une qualification. C’était manifestement trop leur demander. Varane et ses coéquipiers se sont écroulés dans la dernière demi-heure du match, alors qu’ils avaient jusque-là fait bonne figure, dominant notamment le premier acte. Leur mainmise fut cependant assez stérile, avec très peu d’occasions franches. Seul Marco Asensio est parvenu à solliciter le gardien ukrainien (30e) avant la pause.

Au retour des vestiaires, les Madrilènes ont tenté d’accélérer et Nacho a été tout proche à la 53e minute de débloquer la situation. Sa tentative est finalement passée à côté. C’était le tournant de la rencontre, puisque les locaux ont ensuite fait parler leur efficacité aux avant-postes. Après une première alerte de Taison (54e), Dentinho parvenait à ouvrir la marque en faveur des siens. Le Brésilien mettait à profit une déviation de Ferland Mendy sur un service de Viktor Kovalenko pour mettre à mal Thibaut Courtois.

9 - El Real Madrid ha encajados nueve goles en sus cinco partidos en fase de grupos de la Liga de Campeones esta temporada, su peor registro a estas alturas en toda la historia de la competición. Congelado. pic.twitter.com/Gkcrw6LEqF — OptaJose (@OptaJose) December 1, 2020

Dos au mur, le Real ne sait plus réagir

Il fut un temps où le Real parvenait à renverser des situations mal engagées. Plus maintenant. Manquant de confiance, les visiteurs n’ont pas été capables de se ressaisir, si l’on excepte une semi-tentative d’Asensio. Plutôt que de revenir à la marque, les Castillans ont même encaissé un second but à la 82e minute. L’Israélien Manor Salomon, déjà buteur à l’aller, les crucifiait en conclusion d’un contre, et d’une belle frappe à ras de terre à l’entrée de la surface.

0-2, le score n’a ensuite plus évolué. Le Real s’inclinait donc logiquement, et ce pour la cinquième fois de la saison. Cela commence à un peu trop faire. L’équipe de Zinédine Zidane ferait bien de se rebiffer au plus vite sous peine de vivre un véritable annus horribilis. Et encore, un sursaut la semaine prochaine contre Moenchengladbach risque de ne pas suffire pour éviter la toute première élimination de son histoire en phase des poules de la C1.