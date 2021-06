Unai Simon, un numéro 1 qui ne fait plus débat

Unai Simon a convaincu grâce à son jeu au pied



Avec Unai Simon, Luis Enrique s'est offert un peu de sérénité

Le 11 novembre dernier, Unai Simon découvrait le football international avec une première sélection au sein de la sélection espagnole. Depuis, il n'est plus sorti du onze de la Roja. Sa première apparition en amical face aux Pays-Bas comme ses sélections suivantes en Ligue des Nations ou dans les éliminatoires de la Coupe du Monde 2022 ont convaincu Luis Enrique de miser sur lui pour l'Euro 2020. Ce lundi contre la Croatie (18h00, beIN SPORTS 1), en huitièmes de finale du rendez-vous européen, le gardien de Bilbao va honorer sa onzième sélection.. Le natif de Vitoria-Gasteiz n'a que 24 ans et rassure déjà la défense espagnole comme un vieux briscard. Sa présence a fait beaucoup de bien à la Roja. Aussi bien sur les phases défensives qu'offensives.Lors de la phase de poules de l'Euro, alors qu'il a été plus sollicité que prévu, Unai Simon n'a encaissé qu'un but de Robert Lewandowski lors du match nul face à la Pologne (1-1). Ce bilan très intéressant est sublimé par son jeu au pied.Il l'a lui-même reconnu. « Eh bien... Quand il me donne la chance de débuter, je ne pense qu'à profiter de cette opportunité. Je ne me demandais pas si c'était une récompense ou si je le méritais. J'étais un peu surpris, oui, mais j'ai joué et je me sentais très bien. Le coach m'a demandé de beaucoup jouer avec mon pied et c'est ce que j'ai fait », confiait-il à Marca.

Son aisance dans le jeu au pied ne se fait pas au détriment de ses réflexes sur sa ligne. Gardien complet, Unai Simon a profité de ce nouveau rôle chez les A pour franchir une nouvelle étape. Il y a deux ans, il n'était même pas titulaire dans le but de la sélection U21 qui participait à l'Euro 2019 de la catégorie d'âge. Mais c'était avant qu'il ne profite du départ de Kepa Arrizabalaga à Chelsea pour s'affirmer comme le numéro 1 à Bilbao. Ses performances en club lui ont permis d'intégrer la sélection et de s'affirmer comme l'option numéro 1 à une période où David De Gea est remis en cause à tous les niveaux.

En le désignant comme le gardien titulaire et surtout en s'y tenant, Luis Enrique a su esquiver une potentielle crise au sein du vestiaire espagnol. Ses prédécesseurs n'avaient pas toujours été aussi clairs depuis le départ à la retraite d'Iker Casillas et cela avait posé quelques problèmes. Aujourd'hui, si le sélectionneur espagnol est critiqué, ce n'est pas pour sa confiance à Unai Simon. La défense de la Roja est une des plus efficaces de l'Euro. Et c'est en grande partie grâce à une décision prise durant l'automne dernier.