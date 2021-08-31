حصيلة الساعات الأخيرة للميركاتو الصيفي

غريزمان يعود للـ"كولشونيروس"

انتقل المهاجم الدولي الفرنسي أنطوان غريزمان إلى أتلتيكو مدريد على سبيل الإعارة قادماً من برشلونة اليوم الثلاثاء.

وبذلك يسجّل الدولي الفرنسي عودته للـ"كولشونيروس" بعد أن تقمّص ألوانه من 2014 وحتّى 2019.

اضغط للمزيد

ساوول ينضمّ إلى صفوف تشيلسي

انتقل متوسط الميدان الدولي الإسباني ساوول نيغيز إلى تشيلسي على سبيل الإعارة قادماً من أتلتيكو مدريد الثلاثاء.

ويعدّ النجم الإسباني (26 عاماً) من بين أبرز متوسطي الميدان في الكرة الأوروبية مما جعله هدفاً للعديد من الأندية العريقة.

اضغط للمزيد

سان جيرمان يتعاقد مع البرتغالي نونو مينديش

تعاقد باريس سان جيرمان مع المدافع البرتغالي نونو مينديش على سبيل الإعارة اليوم الثلاثاء قادماً من سبورتينغ لشبونة.

ويشغل البرتغالي الذي يبلغ من العمر 19 عاماً مركز الظهير الأيسر.

للمزيد اضغط هنا

أرسنال يعزّز صفوفه بالياباني تومياسو

Our new man is 𝗵𝗲𝗿𝗲 😍 — Arsenal (@Arsenal) August 31, 2021

أعلن نادي أرسنال الإنكليزي تعاقده الرسمي مع مدافع بولونيا الإيطالي تاكيهيرو تومياسو (22 عاماً).

ويعوّل "الغانرز" على اللاعب الدولي الياباني (23 مباراة دولية) للمساهمة في ترميم خط الدفاع الذي يشكو من مشاكل كبيرة.

ويحتل أرسنال المركز الأخير في الدوري الإنكليزي الممتاز دون نقاط بعد ثلاث مراحل إذ استقبلت شباكه 9 أهداف كاملة دون أن يسجّل أي هدف.

توتنهام يضمّ البرازيلي إيمرسون إلى صفوفه

ضمّ توتنهام الإنكليزي، البرازيلي إيمرسون رويال، إلى صفوفه بعقد يمتد حتّى 2026 قادماً من برشلونة الإسباني.

ويشغل الدولي البرازيلي مركز الظهير الأيمن.

وخاض إيمرسون (22 عاماً) 3 مباريات هذا الموسم مع برشلونة بجميع المسابقات دون تسجيل أي هدف.

كما لعب 4 مباريات دولية مع "السيليساو".

لايبزيغ يفوز بخدمات موريبا

أعلن لايبزيغ المنافس في دوري الدرجة الأولى الألماني لكرة القدم اليوم الثلاثاء ضم لاعب وسط برشلونة إيلاش موريبا بعقد لخمس سنوات.

وقال برشلونة إن قيمة الصفقة 16 مليون يورو وقد ترتفع إلى 22 مليون يورو (25.98 مليون دولار)، بالإضافة إلى عشرة بالمئة من قيمة بيع اللاعب مستقبلا.

وترقى موريبا (18 عاما) إلى الفريق الأول في النادي الكاتالوني قرب نهاية الموسم الماضي، وشارك في 14 مباراة في الدوري الإسباني مع فريق المدرب رونالد كومان.

وقال برشلونة في بيان "يود نادي برشلونة أن يشكر إيلاش موريبا علنا على التزامه وتفانيه ويتمنى له كل التوفيق في المستقبل".

وكانت الآمال كبيرة في كاتالونيا على موريبا خريج أكاديمية لاماسيا الشهيرة في النادي.

لكن بعد انهيار محادثات تجديد عقده المقرر أن ينتهي في نهاية الموسم الحالي، خرج موريبا من الحسابات وتعرض لانتقادات علنية من المدرب كومان ورئيس النادي خوان لابورتا بسبب سلوكه في الأسابيع الأخيرة.

أرسنال يعير بييرين إلى ريال بيتيس

⭕️ريال بيتيس @RealBetis_en يعلن تعاقده مع إيكتور بييرين على سبيل الإعارة قادما من آرسنال #ميركاتو pic.twitter.com/9FuHr9Djwp — beIN SPORTS الإخبارية (@beINSPORTS_news) August 31, 2021

أعلن ريال بيتيس الإسباني تعاقده مع إيكتور بييرين على سبيل الإعارة من أرسنال الإنكليزي.

ويسعى ريال بيتيس للاستفادة من خبرة المدافع الدولي الإسباني (26 عاماً).

عدلي يحطّ الرحال في ميلان

أعلن ميلان الإيطالي تعاقده مع ياسين عدلي من نادي بوردو بعقد دائم.

ياسين وقّع عقدًا مع الروسونيري حتى 30 يونيو 2026.

اللاعب سيبقى في النادي الفرنسي على سبيل الإعارة لمدة عام واحد.

إدوارد إلى كريستال بالاس

Welcome to Palace, Odsonne Edouard 🤩#CPFC — Crystal Palace F.C. (@CPFC) August 31, 2021

كريستال بالاس الإنكليزي يتعاقد مع أودسون إدوارد (23 عاماً) قادما إليه من سلتيك الاسكتلندي في صفقة مدتها أربع سنوات.

روبيرتس يخوض تجربة جديدة مع تروا

🚨 Alerte mercato !

𝙋𝙖𝙩𝙧𝙞𝙘𝙠 𝙍𝙤𝙗𝙚𝙧𝙩𝙨 𝙚𝙨𝙩 𝙗𝙡𝙚𝙪&𝙗𝙡𝙖𝙣𝙘 ! 🔥

Le milieu offensif anglais de 24ans est prêté à l’ESTAC par @ManCity pour la saison 21/22 !

Welcome to you @patrick7roberts ! ✌️

Plus d’infos 👉 https://t.co/CE2MJuJdzu#mercato #TeamEstac 🔵⚪️ pic.twitter.com/ev4uroGQNk — ESTAC Troyes (@estac_officiel) August 31, 2021

انتقل باتريك روبيرتس إلى تروا الفرنسي على سبيل الإعارة قادماً من مانشستر سيتي.

ويشغل اللاعب الإنكليزي (24 عاماً) مركز متوسط الميدان الهجومي.

مانشستر يونايتد يعلن رسميا إكمال التعاقد مع كريستيانو رونالدو

أكد مانشستر يونايتد اليوم الثلاثاء أنه أكمل إجراءات التعاقد مع كريستيانو رونالدو القادم من يوفنتوس لمدة عامين ليعود المهاجم البرتغالي للنادي الذي حقق معه ثمانية ألقاب كبرى بين 2003 و2009..

وأعلن النادي المنافس في الدوري الإنكليزي الممتاز لكرة القدم توصله لاتفاق مع يوفنتوس الإيطالي لاستعادة رونالدو (36 عاما) الأسبوع الماضي واكتملت الصفقة بعد اجتياز الفحص الطبي وإجراءات التأشيرة ومتعلقات شخصية.

ريال مدريد يضمّ الفرنسي إدواردو كامافينغا إلى صفوفه

عزّز ريال مدريد صفوفه بمتوسط الميدان الدولي الفرنسي إدواردو كامافينغا اليوم الثلاثاء قادماً من رين.

للمزيد حول اللاعب اضغط هنا

مويس كين يعود إلى يوفنتوس

أعلن نادي يوفنتوس الإيطالي عن عودة لاعبه السابق مويس كين إلى صفوفه بعقد إعارة من إيفرتون الإنكليزي.

لقراءة المزيد حول الخبر اضغط هنا

بالدي يعزّز صفوف كالياري

أعلن كالياري الإيطالي تعاقده مع السنغالي كيتا بالدي قادماً من موناكو الفرنسي.

وخاض المهاجم السنغالي (26 عاماً) 59 مباراة مع فريق الإمارة سجّل خلالها 16 هدفاً.

مارك كوكوريلا إلى برايتون

تعاقد نادي برايتون الإنكليزي مع الإسباني مارك كوكوريلا من خيتافي بعقد حتى 2026.

Albion are delighted to announce the signing of Marc Cucurella from Getafe! 🤩



🤝 @FirstTouchGames — Brighton & Hove Albion (@OfficialBHAFC) August 31, 2021

اللاعب البالغ من العمر 23 عامًا ، والذي يمكنه اللعب في مركز الظهير الأيسر أو كلاعب خط وسط عريض ، هو الإضافة الثالثة للنادي إلى الفريق الأول في فترة الانتقالات الصيفية ، بعد وصول إينوك مويبو وكجيل شيربن مبكرًا.

وقال المدرب غراهام بوتر: "لقد حرصنا على إحضار مارك إلى النادي ، ويسعدنا حقًا أن نرحب به أخيرًا هنا ونحن متحمسون لبدء العمل معه.

"لقد تلقى تعليمًا رائعًا في فرق الشباب في برشلونة وقد ترك انطباعًا حقيقيًا في الدوري الإسباني وداخل المجموعة الوطنية. إنه لاعب متعدد الاستخدامات ، وسيضيف المنافسة والخيارات إلى الفريق."

روما يتخلى عن الأرجنتيني باستوري

تخلى فريق روما الإيطالي عن صانع ألعابه الأرجنتيني خافيير باستوري قبل عامين من نهاية عقده، بحسب ما أعلن نادي العاصمة في وقت متأخر من مساء الإثنين.

وأفاد فريق "الثعالب" في موقعه الرسمي على "تويتر": "يعلمكم النادي انه توصل إلى اتفاق مع خافيير باستوري من أجل فسخ عقده".

وأضاف "كل شخص في روما يتمنى لخافيير الأفضل في المستقبل".

وكان عقد باستوري (32 عاماً) الذي التحق بصفوف روما في عام 2018، يمتد حتّى 2023 إلاّ انه لم يخض سوى 36 مباراة ولم يسجل إلاّ 4 أهداف فقط بسبب لعنة الإصابات التي لاحقته.

وتعاقد فريق "غالوروسو" مع باستوري قادماً من باريس سان جيرمان الفرنسي الذي انتقل إليه في 2011 مقابل 43 مليون يورو، في صفقة قياسية في تلك الفترة في الملاعب الفرنسية.

وارتدى باستوري الذي يتضمن سجله 29 مباراة دولية، قميص "راقصي التانغو" للمرة الأخيرة قبل أربعة أعوام.

أرسنال يعلن رحيل ويليان إلى كورنثيانز

أعلن نادي أرسنال الإنكليزي رحيل لاعبه البرازيلي ويليان إلى كورنثيانز الإثنين.

ولعب ويليان 38 مباراة مع أرسنال الموسم الماضي 2020-2021 بعد قدومه من تشيلسي.

وقال أرسنال في بيان "كان يتبقى عامان في عقده ولكن بعد مناقشات إيجابية... معه ومع ممثليه، سيغادر للحصول على فرصة جديدة مع كورنثيانز في البرازيل حيث بدأ مسيرته في كرة القدم".

وقبل انتقاله إلى أرسنال، سجل ويليان 63 هدفاً في 339 مباراة خلال فترة مليئة بالألقاب مع تشيلسي بعد انضمامه للنادي اللندني قادما من انجي مخاتشكالا الروسي في 2013.

ويرحل ويليان عن إنجلترا بعد فوزه بالدوري الممتاز مرتين وكأس الاتحاد الإنجليزي وكأس رابطة الأندية الإنجليزية والدوري الأوروبي.

هوب إلى مايوركا

🚨عاجل | ماتيو هوب @MatthewHoppe9 ينتقل من شالكه @s04_en إلى ريال مايوركا بعقد يمتد لأربع سنوات#ميركاتو pic.twitter.com/ZhXouts4FD — beIN SPORTS الإخبارية (@beINSPORTS_news) August 31, 2021

انتقل الأميركي ماتيو هوب (20 عاماً) من شالكه إلى ريال مايوركا لأربع سنوات.

أبرز صفقات الدوري الإنكليزي

أبرز صفقات الدوري الفرنسي

أبرز صفقات الدوري الإيطالي

أبرز صفقات الدوري الإسباني