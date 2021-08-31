English
العربية
الدوري الإنكليزي الممتاز
ميركاتو

مويس كين يعود إلى يوفنتوس

من قبل

أعلن نادي يوفنتوس الإيطالي عن عودة لاعبه السابق مويس كين إلى صفوفه بعقد إعارة من إيفرتون الإنكليزي.

Reuters

ويبلغ كين من العمر 21 عاماً وهو من أبناء يوفنتوس حيث استهل مسيرته الاحترافية مع فريق السيدة العجوز بمشاركته في 16 مباراة محرزاً 7 أهداف قبل أن ينتقل إلى إيفرتون الذي أعاره في الموسم الماضي إلى باريس سان جيرمان.

وشارك كين مع الفريق الباريسي في 26 مباراة مسجلاً 13 هدفاً.

وعلى الصعيد الدولي خاض كين 9 مباريات دولية مع المنتخب الإيطالي سجل فيها هدفين.

وقال النادي الإيطالي إنه توصل لاتفاق لدفع سبعة ملايين يورو (8.28 مليون دولار) قيمة الإعارة بواقع ثلاثة ملايين يورو في موسم 2021-2022 وأربعة ملايين أخرى في الموسم المقبل. 

وخاض كين، الذي صعد من قطاع الناشئين في يوفنتوس، مباراته الأولى مع الفريق الأول في 2016 حين كان يبلغ 16 عاما ليصبح أصغر لاعب يشارك مع النادي وثاني أصغر لاعب يسجل هدفا في دوري الدرجة الأولى الإيطالي. 

وأضاف يوفنتوس في بيان "يعود اللاعب البالغ عمره 21 عاما للنادي الذي لم يقطع معه خطواته الأولى بمسيرته الاحترافية فحسب بل نشأ به صبيا ولاعبا بقطاع الناشئين".  
 

ميركاتو إيفرتون يوفنتوس مويس كين
السابق باكايوكو يعود إلى ميلان بعقد إ
اقرأ
باكايوكو يعود إلى ميلان بعقد إعارة لمدة عامين
التالي مانشستر يونايتد يعلن رسميا إكم
اقرأ
مانشستر يونايتد يعلن رسميا إكمال التعاقد مع كريستيانو رونالدو

آخر الأحداث

>