الإسباني ساوول من أتلتيكو مدريد إلى تشيلسي على سبيل الإعارة

ويعدّ النجم الإسباني (26 عاماً) من بين أبرز متوسطي الميدان في الكرة الأوروبية مما جعله هدفاً للعديد من الأندية العريقة.

وخاض ساوول 19 مباراة دولية مع "لاروخا" مسجلاً 3 أهداف.

كما لعب 340 مباراة مع أتلتيكو مدريد وسجّل 43 هدفاً في جميع المسابقات.

وثارت شكوك حول استكمال إجراءات الصفقة قبل أن يعلن الناديان إتمام الأمر قبل الموعد النهائي للانتقالات.

We’re delighted to welcome @saulniguez to the club on a season-long loan! ✍️#HolaSaul 🇪🇸 — Chelsea FC (@ChelseaFC) August 31, 2021

وذكرت تقارير محلية أن الصفقة تعطلت لبعض الوقت بسبب مشكلة في نظام الانتقالات الخاص برابطة الدوري الإسباني، لكن تم تقديم الطلب في الوقت السليم لإتمام الصفقة.

وسيلتحق اللاعب الإسباني بتشيلسي حتى نهاية الموسم الجاري.

وقالت تقارير إن تشيلسي دفع خمسة ملايين يورو (5.90 مليون دولار) لضم اللاعب، مع وجود بند يسمح بضمه بشكل نهائي مقابل 40 مليون يورو.

