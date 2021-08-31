ريال مدريد يضمّ الفرنسي إدواردو كامافينغا إلى صفوفه



انتقل لاعب الوسط الفرنسي الشاب إدواردو كامافينغا من رين إلى ريال مدريد الإسباني بعقد لستة أعوام حتى 2027، وذلك بحسب ما أعلن الناديان الثلاثاء قبل ساعات معدودة على إقفال باب الانتقالات الصيفية.

في وقت كان الجميع بانتظار ما ستؤول إليه الأمور بشأن تعاقد ريال مع نجم باريس سان جيرمان كيليان مبابي، قرّر النادي الملكي الرهان على لاعب فرنسي شاب آخر بشخص كامافينغا البالغ من العمر 18 عاماً.

ومن المؤكد أن انتقال كامافينغا من رين إلى فريق من عيار ريال مدريد الفائز بلقب دوري أبطال أوروبا 13 مرة، يشكل نقلة نوعية في مسيرة اللاعب الشاب الذي كان هدفاً لمدرب النادي الملكي السابق مواطنه زين الدين زيدان الصيف الماضي.

وعوضاً عن اللعب تحت إشراف زيدان، سيسعى كامافينغا إلى تطوير قدراته تحت إشراف المدرب الإيطالي الفذ كارلو أنشيلوتي حيث سيلعب في وسط الملعب بجانب نجوم محنكين مثل الألماني تونس كروس، الكرواتي لوكا مودريتش، البرازيلي كاسيميرو، وتحت جناحي مواطنيه فيرلان مندي وكريم بنزيمة.

وأشارت التقارير إلى أن الصفقة ستكلف ريال 31 مليون يورو إضافة إلى 9 مليون يورو كمكافآت، ما يجعله أحد أكبر الصفقات في تاريخ رين إلى جانب عثمان دمبيلي (انتقل إلى بوروسيا دورتموند الألماني عام 2016 مقابل 35 مليون يورو) والسنغالي إسماعيلا سار (انتقل إلى واتفورد الإنكليزي عام 2019 في صفقة قدرت بين 30 و38 مليون يورو).