غريزمان يعود إلى أتلتيكو مدريد على سبيل الإعارة قادماً من برشلونة

أعلن أتلتيكو مدريد يوم الثلاثاء أنه استعاد مهاجمه السابق أنطوان غريزمان من برشلونة على سبيل الإعارة لمدة موسم واحد، مع وجود بند يسمح بتمديد التعاقد لموسم إضافي.

وبذلك يسجّل الدولي الفرنسي عودته للـ"كولشونيروس" بعد أن تقمّص ألوانه من 2014 وحتّى 2019.

🔴⚪️ #Griezback



Antoine Griezmann is back at Atleti! pic.twitter.com/CI3hT87osJ — Atlético de Madrid (@atletienglish) August 31, 2021

وشهدت التجربة الأولى لغريزمان (30 عاماً) مع أتلتيكو تألقاً كبيراً للفرنسي الذي خاض معه 257 مباراةً بجميع المسابقات مسجلاً 133 هدفاً.وفي واحدة من الصفقات المثيرة في أوروبا مع غلق باب الانتقالات، ضمن أتليتيكو استعادة لاعبه الفرنسي الذي باعه إلى برشلونة في 2019 مقابل حوالي 120 مليون يورو (141.7 مليون دولار).

وواجه غريزمان الذي قضى موسمين في برشلونة صعوبات لإثبات نفسه بالفريق الكاتالوني.

وراجت في اليوم الأخير من الميركاتو الصيفي الكثير من التقارير حول محاولة برشلونة التعاقد مع جواو فيليش وتضمينه ضمن صفقة غريزمان لكن المدرب سيميوني رفض مغادرة الدولي البرتغالي، ليكون الهولندي لوك دي يونغ مهاجم إشبيلية بديل الفرنسي في البلوغرانا.