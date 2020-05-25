حقائق ومعلومات ومنوعات رياضية مع beIN..رفّه معنا

بعد أن عادت الحياة للبوندسليغا الأسبوع الماضي، أكملت الفرق الـ18 مباريات المرحلة 27 الأحد، ولو بلا ألوان وصخب الجماهير، إلا أن الأمر كان مشجعاً سواء لعشاق كرة القدم حول العالم، أو لروابط الدوريات الأخرى في أوروبا.

استعراض من لايبزيغ ومباراة مثيرة بين كولن ودوسلدورف

اقتنص كولن تعادلاً مثيراً من ضيفه فورتونا دوسلدورف ٢-٢ بعد أن كان متأخراً حتى آخر دقيقتين في المباراة التي جمعتهما الأحد لحساب المرحلة السابعة والعشرين من الدوري الألماني لكرة القدم. للمزيد اضغط هنا

استعرض لايبزيغ أمام مستضيفه ماينتس فغلبه بخماسية نظيفة اليوم الأحد في المرحلة 27 من الدوري الألماني الذي تستكمل مراحله بلا جمهور بسبب جائحة كورونا. للمزيد اضغط هنا



تيباس يحدد الموعد المتوقع لعودة الليغا والمباراة الأولى

يرى خافيير تيباس رئيس رابطة الدوري الإسباني أنّ التاريخ المرجح لعودة الليغا يجب أن يتضمن مباراة منتظرة بحسب ما نقلته الصحف الإسبانية في وقت متأخر من مساء الأحد. للمزيد اضغط هنا

في الدوري الإسباني لنلقي نظرة على الخطوات المتوقعة قبل الاستئناف

الزميل جمال جبالي يوافينا بأبرز التفاصيل من العاصمة الإسبانية مدريد بعد إعطاء الحكومة الضوء الأخضر بعودة منافسات دوري كرة القدم اعتبارا من الأسبوع الذي يبدأ في الثامن من حزيران/يونيو. للمزيد اضغط هنا



عودة الدوري الإسباني لن تخلو من التحديات البارزة إليكم بعضاً منها

الحرارة وغياب الجمهور وظروف صحية وبدنية أبرز التحديات التي تواجه عودة الليغا للمزيد اضغط هنا.

خرق واضح من إشبيلية

أثار عدة لاعبين من إشبيلية الجدل عبر وسائل التواصل الاجتماعي بعد خرقهم قواعد البروتوكول الطبي الذي أعد لانطلاق مسابقة الدوري الإسباني. للمزيد اضغط هنا

ذكرى موقعة راموس

احتفل عشاق مدريد اليوم بالذكرى السنوية السادسة للحظة تكاد تكون الأهم بالنسبة لهم في الألفية الثالثة، فقد كانت مفتاح فوزهم على أتلتيكو مدريد في نهائي دوري أبطال أوروبا 2014، وحصولهم على العاشرة التي طال انتظارها آنذاك...للمزيد اضغط هنا

آخر المستجدات بشأن عودة الدوري الإيطالي

يبدو أن الأمور تتجه إلى الحسم في الأيام القليلة القادمة، بشأن عودة الدوري الإيطالي وذلك بعد تجهيز البروتوكول الطبي الخاص الذي سيتم اتباعه أثناء عودة النشاط الكروي الذي توقف لفترة طويلة بسبب تفشي وباء كورونا. للمزيد اضغط هنا

وفي إنكلترا، دراسة: مبارة ليفربول وأتلتيكو مدريد أدت لـ41 وفاة على الأرجح

أدى السماح بإقامة مباراة ليفربول الإنكليزي حامل اللقب وضيفه أتلتيكو مدريد الإسباني في إياب الدور ثمن النهائي من مسابقة دوري أبطال أوروبا، إلى "41 حالة وفاة إضافية على الأرجح" بفيروس كورونا المستجد، وذلك بحسب دراسة نشرت الأحد. للمزيد اضغط هنا

بعيداً عن كرة القدم، نيويورك تسمح للأندية المحترفة بمعاودة التدريبات للمزيد اضغط هنا



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حدث في مثل هذا اليوم

في الخامس والعشرين من أيار/مايو لعام 1983 فاز هامبورغ الألماني على يوفنتوس الإيطالي بهدف نظيف في أثينا ليتوج بلقب بطولة الأندية الأوروبية أبطال الدوري والتي أصبحت فيما بعد "دوري أبطال أوروبا".

هدف التتويج أحرزه وقتها نجم هامبروغ والمدرب الحالي الشهير فيلكس ماغاث في الدقيقة التاسعة.

هذا اللقب هو الوحيد في تاريخ هامبورغ في بطولة دوري أبطال أوروبا علماً بأنه خاض المباراة النهائية قبل ذلك عام 1980 عندما خسر من نوتنغهام فورست الإنكليزي بهدف نظيف.

هامبورغ حالياً يلعب في دوري الدرجة الثانية الألماني ويكافح من أجل الصعود للبوندسليغا حيث يحتل المركز الثاني برصيد 46 نقطة خلف أرمينيا بيلفيلد المتصدر برصيد 53 نقطة.

هل تعلم

يعد يوفنتوس هو أكثر الفرق التي هزمت في المباراة النهائية من بطولة دوري أبطال أوروبا حيث حصل على المركز الثاني سبع مرات أعوام (1973- 1983-1997-1998-2003-2015-2017) فيما توج فريق السيدة العجوز باللقب مرتين عامي 1985 و1996.

