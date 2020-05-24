علي أرضية "راين إينرغي شتاديون"، بادر الضيوف بأخذ أسبقية هدفين بفضل كينان كارامان (٤١) وإريك تومي (٦١) قبل أن تتوقف هذه الأفضلية قبل دقيقتين من نهاية الوقت الأصلي للمباراة حين عاد أصحاب الأرض من بعيد بتوقيع ثنائية عبر آنطوني موديست (٨٨) ومن ثم جون كوردوبا (٩٠)، مع العلم أنّ كولن كان أهدر ركلة جزاء فشل في تجسيمها مارك أوث (٥٩).

بهذه النتيجة، حافظ كولن على مكانه الدافئ وسط الترتيب إذ يحتل المركز العاشر برصيد ٣٤ نقطة، في حين يعاني فورتونا دوسلدورف شبح الهبوط حيث حصد حتى الآن ٢٤ نقطة وضعته في المركز السادس عشر، وهو أول المراكز المؤهلة إلى بلاي أوف تفادي الهبوط.