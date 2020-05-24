وأفادت تقارير إخبارية محلية أن الاتحاد الإيطالي لكرة القدم سلم البروتوكول الطبي لمباريات الدوري لوزير الرياضة فينتشنزو سبادافورا تمهيداً لاستئناف النشاط الكروي.

من جهته أكد وزير الرياضة الإيطالي فينتشينسو سبادافورا استلامه للبروتوكول الطبي، كاشفا عن استئناف الموسم إما في الثالث عشر أو العشرين من يونيو المقبل.

تصريح سبادافورا جاء عبر حوار تلفزيوني، ذكر فيه أنهم يعملون الآن على احتمالين مختلفين على ان يتم اتخاذ القرار النهائي يوم الخميس المقبل.

وهما استئناف الموسم في الثالث عشر أو العشرين من يونيو، مضيفاً أنه استلم البروتوكول الخاص باستئناف الموسم وهو يشابه بروتوكول التدريبات على حد قوله.

وأضاف سبادافورا أنهم سيحددون قريباً الوقت المناسب لعودة الفرق إلى التدريبات الكاملة ثم تاريخ استئناف الموسم، مضيفا أنهم يعملون مع القنوات التلفزيونية الناقلة لنقل المباريات مجانا أو بث ملخصات المباريات والأهداف

