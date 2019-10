Les semaines se suivent et se ressemblent pour les clubs engagés en Coupe d’Europe. Tandis que le PSG aligne les victoires, les autres représentants tricolores enchaînent les désillusions. Cette troisième journée de Ligue des champions et Ligue Europa en est sans doute la meilleure illustration avec certes l'écrasant succès des champions de France à Bruges (0-5) mais également les défaites de l’Olympique Lyonnais à Benfica (2-1) et du Stade Rennais face à Cluj (0-2), et les deux nuls de Lille face à Valence (1-1) et de Saint-Etienne contre Oleksandria (1-1).

Depuis le début de la phase de groupes, les cinq clubs français n’ont gagné que quatre de leurs 15 matches dont trois grâce au PSG. Les quatre autres représentants de la Ligue 1 ont en effet cumulé une victoire, celle remportée par Lyon à Leipzig (0-2) lors de la 2e journée, cinq nuls et six défaites. Et les deux clubs engagés en Ligue Europa n’ont donc toujours pas gagné le moindre match. A titre de comparaison, il n’y a que trois autres nations dans le cas de la France: Chypre (APOEL) avec un nul et deux défaites, le Kazakhstan (FC Astana) et la Norvège (Rosenborg) avec trois défaites.

Des mauvais résultats qui se font évidemment ressentir à l’indice UEFA même si le PSG permet de limiter les dégâts. Avec 4,66 points pour cette saison, la France navigue certes dans les mêmes eaux que le Portugal (4,7), son plus proche poursuivant, et prend même ses distances avec la Russie (2,66), mais devant l’Allemagne (5,7) et l’Italie (5,3) creusent l’écart et rendent déjà utopiques une remontée de la France dans le Top 4.