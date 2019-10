C’est plus que jamais officiel, quasiment définitif: le Paris Saint-Germain maîtrise comme personne ses phases de poule en Ligue des champions. Même quand ça ne va pas fort au niveau du jeu pendant une heure, les Parisiens s’en tirent avec un succès 5-0 à Bruges ! Les joueurs de Thomas Tuchel ne seront pas les premiers qualifiés de l’histoire après trois journées, la faute à la victoire du Real Madrid au Galatasaray (0-1, alors qu’il fallait un nul), mais ça n’a pas vraiment une grande importance.

Toujours obnubilé par la volonté de protéger ses vedettes, visiblement très échaudé par la saison dernière, Tuchel avait encore laissé Kylian Mbappé et Edinson Cavani sur le banc au coup d’envoi. En l’absence de Neymar, rappelons-le, blessé la semaine dernière avec le Brésil alors qu’il aurait dû effectuer son retour en C1 à l’occasion de ce déplacement en Belgique. Si l’Uruguayen n’a pas encore regoûté à la compétition, ce qui pose d’ailleurs question, Kylian Mbappé a lui mis à profit ses 40 minutes de jeu, et pas qu'un peu: un triplé et une passe décisive. Facile.

"Je voulais montrer que c'était dur de se passer de moi"

"Je voulais montrer que c'était dur de se passer de moi, avoue-t-il sans ambages, comme toujours, sur RMC Sport. Le football est ma passion, j'adore jouer et je n'ai pas pu le faire pendant deux mois. C'était très douloureux, je veux tout jouer et reprendre le rythme, mettre des buts. Je suis revenu à 100%, ce problème de cicatrice est derrière moi. L'essentiel c'est d'aider, c'est le but de ma présence. Ce n'est pas ma victoire, mais celle du Paris Saint-Germain." "Il n'y a pas de mot pour décrire ce joueur, il est incroyable", lui répond son capitaine Thiago Silva.

Après l'ouverture du score rapide d'Icardi (7e) sur un centre d'Angel Di Maria, ce dernier aurait pu doubler la mise rapidement en partant seul en contre (14e). Mais son tir à côté a laissé de l'espoir aux Belges, qui ont mis de l'envie à défaut de se procurer des occasions. Après une première période finalement assez difficile, les Parisiens ont obtenu une autre occasion au retour des vestiaires par Icardi (51e), avant le festival Kylian Mbappé: but à la 61e minute, passe décisive pour un doublé d'Icardi à la 63e, et deux derniers buts à la 79e puis à la 83e minute. Il aurait aussi pu marquer à deux autres reprises avant son doublé (66e, 70e), tout comme Di Maria (71e). L'orgie habituelle du PSG en première partie de saison européenne, donc, et le refrain qui l'est tout autant: on attend le printemps.