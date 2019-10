L'Europe au ralenti pour les Verts

Le nouveau souffle apporté par Claude Puel à l'AS Saint-Etienne en Ligue 1, avec deux succès arrachés à chaque fois en fin de match contre Lyon (1-0) et à Bordeaux (0-1), n'a pas trouvé son prolongement en Ligue Europa. Avec un point pris lors des deux premières journées, les Verts n'ont pu que concéder un nouveau match nul à Geoffroy-Guichard, sur le même score que face à Wolfsburg, cette fois contre les modestes ukrainiens d'Oleksandria (1-1), novices en C3 cette saison.

Puel avait pourtant fait des choix forts, comme il le fait depuis son arrivée, en plaçant notamment le capitaine Loïc Perrin sur le banc, aux côtés de Wahbi Khazri et Ryad Boudebouz. Il avait aussi lancé un certain Gabriel Silva, absent depuis huit mois en raison d'une grave blessure au tendon d'Achille. Bien vu : sur une remise de Romain Hamouma, auteur sur cette action d'un contrôle superbe, le latéral brésilien a ouvert le score d'une belle frappe croisée (1-0, 8e). Mais son bonheur a été de courte durée. Quelques minutes plus tard, l'ancien joueur de l'Udinese, surpris par un raté de l'attaquant ukrainien, a égalisé contre son camp (1-1, 14e). Et Saint-Etienne s'est contenté de ronronner jusqu'à la pause.

On ne doit rien lâcher Yann M'Vila

"On a très bien débuté le match, on a bien respecté les consignes du coach. Mais après le but encaissé, on s'est relâché, a reconnu Yann M'Vila sur RMC Story. En deuxième mi-temps, c'était beaucoup mieux. Mais on a manqué, je ne vais pas dire des occasions, mais des situations. Jusqu'aux 30 derniers mètres on n'est pas mal, mais c'est dans la finition où on a un peu du mal. Il faut être plus dur et déterminé !"

Boostés par les entrées successives de Boudebouz (46e), Abi (63e) et Bouanga (75e), les Verts ont en effet dominé la seconde période. Ils ont été parfois dangereux, par Hamouma (66e) et Abi (70e), et on a cru qu'ils allaient pouvoir décrocher un nouveau succès in extremis, sur une tête aux six-mètres d'Hamouma (89e), ou une reprise de volée de Boudebouz (90e+3). En vain. Avec deux petits moins au compteur, il faudra sans doute à Saint-Etienne aller gagner dans deux semaines sur la pelouse d'Oleksandria pour se relancer, dans un groupe dominé par Wolfsburg et La Gantoise avec cinq points.

"On sait que chaque match est difficile dans cette compétition, ce n’est pas facile d’aller en Ukraine à cette période de l’année, il va faire très froid, craint M'Vila. On ne doit rien lâcher et tenter de gagner les trois matches qui viennent. En championnat aussi, il faut enchaîner et prendre un maximum de points pour se repositionner au classement."