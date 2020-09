Serie A : Embouteillage sur la voie européenne ?

La saison 2020-2021 de Serie A sera historique. Soit la Juventus va remporter un dixième titre consécutif, soit son incroyable domination va prendre fin. Dans les deux cas, on n'en a jamais été aussi proche. Si le club turinois est encore une fois le principal favori à sa propre succession, un été agité avec une élimination précoce en Ligue des Champions et la nomination d'Andrea Pirlo sur le banc pourrait changer beaucoup de choses. Surtout, les adversaires de la Vieille Dame se sont considérablement renforcés et multipliés. Pour la première fois depuis presque une décennie, le suspense pourrait faire son grand retour dans le championnat italien. Surtout, une question qui n'avait plus été posée depuis longtemps refait surface : et si la Juventus pouvait tout perdre ?

L'Inter et des outsiders pour contester la suprématie turinoise



Après ses échecs continentaux malgré son incroyable domination nationale, l'équipe de Cristiano Ronaldo va devoir s'employer pour repousser les nombreux prétendants aux places d'honneur. Le principal rival sera l'Inter Milan. Le club lombard n'a terminé qu'à un point la saison dernière et s'est encore considérablement renforcé en confirmant Antonio Conte mais surtout en attirant Achraf Hakimi et Aleksandar Kolarov. Si le duo Lautaro Martinez - Romelu Lukaku continue sa montée en puissance, l'Inter Milan pourrait ne pas être très loin au soir de la 38eme journée. Derrière ce derby d'Italia à l'enjeu national, des outsiders sont en embuscade. La Lazio Rome qui a longtemps été en course pour le Scudetto la saison dernière et l'Atalanta Bergame qui n'arrête pas d'impressionner ont une carte à jouer. Pour espérer créer la surprise, le club qui compte beaucoup sur Ciro Immobile et la formation au style de jeu offensif vont pouvoir profiter de l'expérience acquise ces derniers mois pour faire la différence.

L'heure de la rédemption pour Milan, Naples et la Fiorentina



Mais il n'y a pas que les Biancocelesti et la Dea qui rêvent d'une place sur le podium de la Serie A. L'AC Milan compte bien revenir au premier plan avec la prolongation de Zlatan Ibrahimovic et les arrivées de Sandro Tonali, Brahim Diaz et Pierre Kalulu. La Fiorentina et le Napoli, à la relance depuis qu'ils ont changé d'entraîneur, vont tenter de renouer avec leur glorieux passé. Ces deux formations se sont considérablement renforcées durant l'été avec Cristiano Biraghi et Sofyan Amrabat chez les premiers, Victor Osimhen chez les seconds. Depuis six mois, Florentins et Napolitains ont entamé un nouveau projet qui pourrait connaître encore plus de réussite cette saison. La Roma, malgré le départ de Nicolo Zaniolo, ne devrait pas être loin non plus au moment de faire les comptes. Dans un effectif qui risque d'être affaibli d'ici à la fin du mercato, c'est le travail de Paulo Fonseca qui pourra éviter à la Louve d'être devancée par Cagliari, le Torino ou Sassuolo, des formations qui peuvent espérer écrire l'histoire dans une saison qui s'annonce spécial.

