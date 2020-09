AC Milan : Tonali a ''fermé toutes les autres portes''

Sandro Tonali a été présenté aux médias italiens sous ses nouvelles couleurs, le rouge et le noir de Milan. Le désormais ex-joueur de Brescia a dévoilé son immense fierté en rejoignant le club transalpin, alors qu'il était courtisé par son voisin de l'Inter, mais aussi le PSG. « Là où je suis, tout le monde supporte l’AC Milan, y compris mon père qui m’a transmis cette passion, Ça faisait longtemps que je voulais enfiler cette tunique. Je n’ai pas trop parlé à Massimo Cellino (le président de Brescia), mais il a vite réalisé ce que ce club signifiait pour moi. Il a dit qu’il me laissera faire mon choix et a tenu parole. Quand j’ai réalisé que Milan me voulait j’ai fermé toutes les autres portes », a glissé Tonali en conférence de presse ce lundi. Celui que l’on surnomme le "nouveau Andrea Pirlo" va jouer aux côtés d'une autre légende du foot.

Impatient de jouer avec Zlatan



« On est impatients, on veut juste y être et jouer. L’effectif est de très haut niveau et tous mes coéquipiers, à commencer par Ibrahimovic, ont ce désir de gagner. Nous voulons prouver sur le terrain ce que nous voulons faire. Ibra est une autre idole, quelqu’un que j’ai admiré dès qu’il a joué la première fois avec Milan. Il arrive à mettre l’équipe sur ses épaules et l’amener vers la victoire. C’est quelqu’un à prendre pour exemple », s'est émerveillé Tonali.