Hakimi, un transfert, plusieurs explications

Depuis de nombreuses semaines, de nombreuses rumeurs envoyaient Achraf Hakimi à Dortmund, Munich, Madrid ou Paris. Il ira finalement à Milan pour porter les couleurs de l'Inter. Un choix surprenant. Personne n'avait vu venir ce transfert. Du côté nerazzurri, on affirme pourtant que les négociations ont débuté il y a plusieurs mois. Une anticipation qui a permis de rafler la mise. Les dirigeants milanais auraient longuement parlé de l'ambitieux projet mis en place du côté de Giuseppe-Meazza avec l'entourage d'Hakimi. Un des arguments aurait été le rôle important du Marocain dans ce projet interiste. Et c'est vrai qu'à première vue, l'association d'un des meilleurs latéraux du Monde avec l'actuel troisième de Serie A a de quoi séduire.



Sous les ordres d'Antonio Conte, il pourra s'éclater dans un rôle de piston droit. Son hyper activité et son apport offensif vont pouvoir profiter à une équipe qui se construit une véritable armada pour l'an prochain. Dans une formation qui va viser des trophées autant sur la scène nationale que continentale, le joueur de 21 ans est assuré d'avoir du temps de jeu. Un facteur déterminant pour convaincre celui qui a été indiscutable au Borussia Dortmund depuis deux saisons. Mais ce transfert s'est aussi joué loin du terrain et des promesses sportives.

Hervé Renard et Zinedine Zidane ont joué un rôle dans le transfert d'Hakimi à l'Inter

Achraf Hakimi avait l'embarras du choix mais un de ses anciens entraîneurs lui a conseillé de signer à l'Inter : Hervé Renard. L'ancien sélectionneur du Maroc, aujourd'hui en poste en Arabie Saoudite, a évoqué ce transfert dans les colonnes de La Gazzetta dello Sport. Et ses conseils auraient pu faire pencher la balance. « J’ai conseillé à Achraf d’accepter le transfert à l’Inter, c’est un grand club. Il y a Antonio Conte qui le fera beaucoup évoluer, et qui joue en plus avec un dispositif favorable à Achraf qui lui permettra de mettre en avant ses capacités offensives.»



De l'autre côté, le Real Madrid était annoncé vendeur depuis quelques temps. Malgré les prouesses du natif de Madrid en Bundesliga, son club formateur n'a jamais vraiment pensé à lui. La faute à un Daniel Carvajal qui fait toujours le boulot dans le couloir droit mais aussi à Zinedine Zidane réticent d'après l'agent d'Hakimi. « Zidane est la raison pour laquelle il a signé à l'Inter, c'est à lui d'expliquer pourquoi Achraf est parti. Mais je crois que son retour en ce moment n'est pas idéal avec la présence de Carvajal, et je suis sûr que son avenir sera brillant après avoir pris cette décision » a-t-il annoncé au site marocain, Al Mountakhab. En conférence de presse avant un match contre Getafe, Zizou avait évoqué l'importance financière d'un départ de l'international marocain. Durant un mercato estival où le Real souhaite vendre pour 200 millions d'euros, près d'un quart de cet objectif a été réalisé avec le départ d'Hakimi à l'Inter. Tout le monde semble donc sortir vainqueur de ce transfert aussi surprise que réussi.