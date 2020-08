Ce lundi 24 août est jour de grande première pour Andrea Pirlo en tant que nouvel entraîneur des Bianconeri. Ce matin sous le beau soleil du Juventus Center, la légende italienne, intronisée chef de file des Turinois, a fait sa première apparition en public. Après quelques photos et dédicaces, l'ancien milieu est arrivé au J Medical pour les premiers tests en compagnie d'Igor Tudor, son adjoint, ainsi que l'ensemble de son staff, officialisé hier par la Vieille Dame. Sous les yeux de nombreux fans venus assister aux grands débuts de la formation piémontaise, l'entraîneur qui a remplacé Maurizio Sarri le 8 août dernier a lancé cette nouvelle saison 2020-2021. Si le Scudetto figure bien entendu dans la liste des objectifs, la Ligue des Champions a surtout été abordée. Pour rappel, la Juventus Turin n'a plus été en finale de la C1 depuis sa défaite (1-4) contre le Real Madrid, lors de la saison 2016-2017. Andrea Pirlo a procédé à un vaste ménage en interne pour ses premiers jours. Ainsi, Blaise Matuidi s'est déjà engagé avec l'Inter Miami, club de l'ancien madrilène David Beckham, et la Juve aimerait désormais se séparer de Sami Khedira et Gonzalo Higuain.Du côté des arrivées, Arthur et Kulusevski évolueront avec les Bianconeri la saison prochaine. Manuel Locatelli, le milieu de terrain de Sassuolo dont le profil est apprécié par Pirlo, pourrait également débarquer chez la Vielle Dame, selon Tuttosport. Enfin, Edin Dzeko est lui aussi sur les tablettes du club italien mais l'attaquant bosnien n'a pas évoqué pour le moment la volonté de quitter l'AS Rome.