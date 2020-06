Mercato : Tolisso sur le départ, Sidibé dans le flou

Ça devrait se faire

Arrivé au Bayern en 2017, Corentin Tolisso, sous contrat jusqu’en 2022, devrait quitter le club munichois cet été. L’ancien Lyonnais, titularisé à seulement 7 reprises en Bundesliga, a un bon de sortie et ne sera pas retenu, si un club met 35 millions d’euros sur la table. D’après RMC, deux clubs sont particulièrement intéressés par le champion du monde : l’Inter Milan et surtout Manchester United. Des Red Devils qui auraient déjà entamé des discussions avec l’entourage d’un joueur qui a perdu sa place dans l’entrejeu munichois, Hans-Dieter Flick, qui a remplacé Niko Kovac en novembre, lui préférant Thiago Alcantara, Leon Goretzka ou encore Joshua Kimmich.

Les rumeurs fiables

Quel avenir pour Djibril Sidibé ? Prêté avec option d’achat par Monaco à Everton la saison dernière, le défenseur de 27 ans aimerait poursuivre l’aventure chez les Toffees de Carlo Ancelotti. Un club anglais, qui selon L’Equipe, souhaiterait obtenir un nouveau prêt. Mais le champion du monde tricolore dispose d’autres pistes. Notamment en Espagne. D’après RMC, Séville aurait contacté l’entourage du joueur pour connaître ses intentions. Et on préférerait sans doute un transfert qu’un nouveau prêt du côté du club du Rocher…

Alors que Timo Werner, longtemps annoncé à Liverpool, devrait finalement rejoindre Chelsea, les Blues pourraient également recruter un autre prometteur joueur allemand cet été. Selon Transfermarkt, le club londonien vise aussi Kai Havertz, la pépite de Leverkusen. Le talentueux ailier, dont le transfert est estimé à 80 millions d’euros, se serait vu proposer un contrat de cinq ans, avec un salaire annuel de 8 millions d’euros. Mais le Bayern Munich est également sur le coup.

Les rumeurs loin d’être fiables

Où jouera Jadon Sancho la saison prochaine ? Auteur d’une troisième saison en Bundesliga exceptionnelle (17 buts et 16 passes décisives), l’ailier de 20 ans est annoncé depuis plusieurs mois en Angleterre. Mais le Borussia Dortmund ne bradera pas l’ancien joueur de Manchester City. Qui ne devrait pas rejoindre Manchester United. A en croire le Telegraph, les Red Devils auraient renoncé à cette piste particulièrement onéreuse, le club allemand demandant pas moins de 130 millions d’euros pour son prodige anglais. Est-ce que Liverpool, qui cible aussi, et surtout, Adama Traoré, va en profiter ? A ce tarif-là, on peut en douter…