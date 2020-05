Mercato : Tolisso remplaçant désigné de Pogba ?

Les rumeurs fiables



Ça va se faire...



Les rumeurs loin d’être fiables

Les heures de Paul Pogba du côté d’Old Trafford pourraient être comptées. En effet, le milieu de terrain international français serait dans le viseur du Real Madrid et de la Juventus dès cet été. Toutefois, les Red Devils préparent déjà un plan B en cas de départ de « la Pioche » et son remplaçant pourrait être un autre champion du monde 2018. En effet, selon le quotidien britannique The Express, Corentin Tolisso pourrait quitter le Bayern Munich dès cet été en raison d’un manque de temps de jeu liée à la forte concurrence mise en place par Hansi Flick. Alors que l’Inter Milan était sur les rangs, Manchester United a confirmé son intérêt mais, pour attirer l’ancien Lyonnais, il faudra se montrer convaincant puisque le club bavarois n’accepterait pas d’offre inférieure à 35 millions d’euros.Sur le point de changer de mains, Newcastle pourrait être présent tous azimuts sur le prochain marché des transferts. Mais, alors que la rumeur Gareth Bale est toujours moins probable, un autre nom reviendrait au sein des dirigeants des Magpies. En fin de contrat au PSG à compter du 30 juin et toujours pas prolongé par les dirigeants parisiens, Edinson Cavani serait sur les tablettes du club du nord de l’Angleterre selon The Express et pourrait accélérer le tempo dans les jours à venir afin d’attirer un renfort offensif qui collerait parfaitement avec les ambitions de son potentiel repreneur. De plus, les caractéristiques d’« El Matador » seraient en accord parfait avec ce qui fait la spécificité du club de Newcastle.Si Vitorino Hilton a décidé de prolonger avec Montpellier, ça ne sera pas le cas pour Souleymane Camara. Après treize saisons sous le maillot du club héraultais, l’attaquant international sénégalais de 37 ans a décidé de ne pas prolonger son contrat. Une information que Laurent Nicollin a confirmé dans les colonnes du quotidien local Midi Libre. Ce dernier a également ouvert la porte à une reconversion au sein du club pour l’ancien Niçois, qui pourrait y faire ses classes en vue de devenir entraîneur.Il va y avoir du mouvement à Monaco ! Selon l’AFP, le président de l’ASM Oleg Petrov aurait fixé un objectif à ses équipes : récolter 50 millions d’euros avec la seule vente de joueurs dès cet été. Et pour y parvenir, pas moins de 30 joueurs pourraient quitter le club de la Principauté dans les semaines et mois à venir. Entre les retours de prêts et les joueurs actuellement présents dans l’effectif, pas moins de 60 joueurs sont sous contrat avec l’ASM et une « grande lessive » se prépare du côté du Stade Louis-II, qui pourra compter sur sa filiale, le Cercle Bruges, pour accueillir certains joueurs.

Maxime Gonalons à la relance en Ligue 1 ? Selon le quotidien rhodanien Le Progrès, sous l’impulsion de son nouveau directeur sportif Peguy Luyindula, Dijon serait sur les rangs pour accueillir l’ancien Lyonnais, qui n’a jamais été en mesure de gagner sa place dans l’effectif de l’AS Rome en quatre saisons, lui qui a été prêté à Grenade cette année. L’ancien attaquant du PSG et de Marseille se serait déjà renseigné sur la situation de Maxime Gonalons, qui pourrait obtenir au DFCO une opportunité de relancer une carrière actuellement au point mort.



Le Real Madrid préparerait-il un gros coup pour 2021 ? Selon le quotidien madrilène As, toujours prompt à lancer les rumeurs les plus incroyables, Florentino Pérez et Zinédine Zidane seraient prêts à casser leur tirelire dans un an pour adjoindre à Eden Hazard les services de Kylian Mbappé, cible de longue date du club merengue, et la révélation européenne de la saison, Erling Braut Haaland. T

rès vague dans ses colonnes, le quotidien espagnol ne précise pas les contours de l’opération permettant de former un trident offensif de très haut niveau, qui pourrait voir Karim Benzema écarté pour faire place à son compatriote et au Norvégien. Un double transfert qui pourrait toutefois être difficile à réaliser sur le plan financier pour le Real Madrid.