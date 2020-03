Ces champions du Monde en instance de départ

Plusieurs joueurs français sur le départ à Barcelone ?

« Il n’a pas répondu aux attentes fixées »

Pogba, un départ pour retrouver son niveau ?

Des départs et des rumeurs

Le déroulement de la fin de la saison 2019-2020 est très incertain. Et ce flou s'étale jusqu'à la saison prochaine pour de nombreux joueurs français. Parmi les 23 champions du Monde en 2018, plusieurs joueurs sont susceptibles de changer d'air durant l'été. Mais avec le report de l'Euro, prendront-ils le pari de rejoindre un nouveau club à un an d'une grande échéance internationale ? Ce n'est pas sûr. En tout cas, certains vont pouvoir profiter de ce temps de préparation supplémentaire pour se relancer.Un départ à l'été est donc quasiment certain. Revenu en forme ces dernières semaines, il a prouvé qu'il est toujours l'attaquant capable de faire la différence. De quoi avoir des airs de bonne affaire pour de nombreux clubs. La Lazio ou l'Inter en Italie, ainsi que l'OL en France pourraient être tentés de le mettre dans les meilleures conditions possibles pour le championnat d'Europe.Un autre joueur important en Russie pourrait privilégier un départ pour retrouver une place chez les Bleus : Samuel Umtiti. Dépassé par Clément Lenglet dans la hiérarchie barcelonaise, le défenseur central pourrait avoir de nombreux prétendants durant l'été s'il parvient à éviter les blessures. Et autant de bonnes occasions de se montrer pour revenir danser chez les Bleus.Cette saison, l'ailier virevoltant n'a joué que cinq matchs de Liga dans une saison troublée pour le FC Barcelone. De quoi sera fait son avenir ? C'est encore très incertain mais dans un secteur offensif blaugrana très dense, une pige ailleurs pourrait lui permettre de se relancer à tous les niveaux pour briller. A moins que rétabli, il puisse enfin confirmer sur la durée et enflammer le public de Camp Nou.L'Espagne est définitivement un championnat sans pitié pour les champions du Monde français. Transféré à l'Atlético Madrid à l'été 2018, Thomas Lemar ne s'est jamais adapté au style de jeu des Colchoneros.« Les faits parlent d’eux-mêmes, mieux que les mots. Il est certain qu’il n’a pas pu montrer toutes ses qualités. Chaque fois qu’il est disponible, j’ai essayé de le faire jouer. J’ai toujours été enthousiasmé par ses qualités de joueur. Il n’a pas répondu aux attentes fixées pour lui, mais nous avons toujours eu les mêmes attentes. Aujourd’hui, personne ne sait s’il va rester ou pas. Ses représentants travaillent d’arrache-pied et les clubs opèrent selon leurs besoins. » Prêté par le PSG au Real Madrid, Alphonse Areola est devenu la doublure de Thomas Courtois. Il n'a joué que trois matchs de Liga et son avenir est très indécis.Un autre champion du Monde vit la saison 2019-2020 en prêt : Djibril Sidibé. Mais pour le latéral qui appartient à Monaco, l'expérience se passe mieux. Il pourrait même rester à Everton si le club anglais décide de lever l'option d'achat qui a accompagné son arrivée sur les rives de la Mersey l'an passé.« J’ai eu une conversation avec Carlo Ancelotti à ce sujet. Il connaît ma position et il est heureux du travail que je réalise pour le moment. La clé est de se concentrer sur nos objectifs à atteindre. À la fin de la saison, nous aurons le temps de parler de tout ça ».Proche de partir en Espagne l'an passé, Florian Thauvin est finalement resté à Marseille pour une saison durant laquelle il a été longtemps blessé. Alors qu'il arrive à un an de la fin de son contrat, un départ semble inéluctable si l'OM veut toucher une indemnité de transfert pour la vente de son joueur le plus bankable. Reste à savoir quelle écurie sera prête à miser sur lui alors que pendant six mois, le champion du Monde 2018 était à l'infirmerie. Également blessé pendant de nombreuses semaines, Paul Pogba pourrait quitter Manchester United cet été.Paris, le Real Madrid ou la Juventus Turin sont autant de clubs qui se sont déjà montrés intéressés. La situation du milieu de 27 ans pourrait animer l'été. Comme souvent.Dans la même situation, mais moins proche d'un départ, Kylian Mbappé risque encore une fois d'être annoncé sur le départ tout au long de l'été. Suffisant pour que les fantasmes de certains se transforment en réalité ? Ce n'est pas sûr. Mais dans le football, rien n'est certain. Encore moins l'issue de la saison 2019-2020 et ce qui arrivera ensuite.Une situation inattendue pour des professionnels qui n'avaient pas prévu une telle année 2020 dans leur plan de carrière. A eux désormais de faire le meilleur choix pour continuer à briller et faire briller l'équipe de France dans cette période tourmentée.