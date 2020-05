A Munich, le Français a la côte

Sagnol, Lizarazu, Ribéry : des espoirs français devenus des légendes bavaroises

Depuis 1994, il n'y a qu'une seule saison durant laquelle le Bayern Munich n'avait pas un joueur français dans son effectif.Faut-il y voir un lien ? Vu la place que certains Bleus ont pris dans l'histoire du Rekordmeister, ce n'est pas impossible. Si Jean-Pierre Papin a ouvert la voie en décevant avec seulement six buts en deux ans, ses héritiers ont laissé une trace indélébile du côté de la Sabenerstrasse.Hormis Alou Diarra qui n'a pas joué le moindre match en deux ans, la plupart des Français se sont installés sur la durée avec le Bayern.Un rang qui prouve à quel point la France à une place particulière dans l'esprit des dirigeants et le cœur des supporters du Bayern.



Deux joueurs ont joué près de 300 matchs sous le maillot du club fondé en 1900 : Bixente Lizarazu et Willy Sagnol. Les deux latéraux se sont illustrés avec le Rekordmeister au début du siècle. A eux deux, ils ont remporté 29 trophées sous les couleurs du FC Hollywood. Un palmarès incroyable et une empreinte indélébile. Ils ont pérennisé l'avenir du joueur français à Munich.

Qu'il soit habitué au championnat allemand ou qu'il soit cherché en France. Valérien Ismaël a deux doublés DFB Pokal – Bundesliga à son actif dont un avec le Bayern. L'actuel entraîneur de Linz a surtout précédé Franck Ribéry du côté de la Sabenerstrasse. Kaiser Franck a régalé l'Allianz Arena pendant 12 ans. Il s'est construit un des plus beaux palmarès du football allemand et même s'il n'a pas gagné le Ballon d'Or qu'il aurait mérité, il a fait l'unanimité sur le terrain et en dehors. Il a aussi pu faire le lien entre deux générations de joueurs français.



Malgré son départ à la Fiorentina l'an passé, le natif de Boulogne a pu s'en aller avec le sentiment du devoir accompli. Le joueur français a encore de beaux jours devant lui à Munich. Ces dernières années, Karl-Heinz Rummenigge a cassé sa tirelire pour Corentin Tolisso, Benjamin Pavard ou Lucas Hernandez. Ces trois joueurs sont dans le top 10 des transferts les plus chers de l'histoire munichoise. L'ancien latéral de l'Atletico Madrid devance même l'ex-milieu lyonnais au sommet de la hiérarchie. La formation qui reste sur un succès dans le Klassiker a aussi misé sur Michaël Cuisance et Kingsley Coman. Et peut-être que cette imposante colonie tricolore aura des héritiers à l'avenir. Il y a désormais une tradition à perpétuer...

Vidéo : Le Bayern peut compter sur Pavard