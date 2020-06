Ballack : « Havertz doit jouer la Ligue des Champions »

Kai Havertz, la pépite du Bayer Leverkusen, est actuellement la cible de plusieurs grands clubs d’Europe. Son nom est surtout mentionné du côté de Manchester, afin de renforcer la formation d’Ole Gunnar Soslkjaer. Mais, il n’y a pas encore eu d’offre concrète transmise pour sa signature et son club employeur n’est pas particulièrement enclin à le libérer dès cet été. Interrogé sur le cas de ce jeune prodige de 20 ans, Michael Ballack, l’une des anciennes stars du football allemand, a indiqué que sans une qualification pour la C1 le talentueux gaucher devrait changer de clubs.

« Un joueur aux qualités exceptionnelles »

Ballack a dû attendre ses 30 ans pour tenter sa première expérience à l’étranger. Et ce n’est qu’à 26 ans qu’il avait quitté son cocon du Bayer. Cependant, il invite Havertz à prendre plus rapidement son envol si ses aspirations ne correspondent pas à celles du club. « Je pense que c'est un grand talent. Il a des qualités techniques exceptionnelles et joue très librement, a confié l’ex-capitaine de la Mannschaft à Sport 1. Il sera important pour lui de toujours jouer en Ligue des champions afin de pouvoir rivaliser avec les meilleurs. Et c’est pourquoi il sera important pour le Bayer de décrocher la quatrième place ».

Actuellement, et alors qu’il reste encore cinq journées à disputer en Bundesliga, Leverkusen occupe le 5e place du classement, à égalité de points avec Moenchengladbach (4e). L'ex-club de Michael Ballack reçoit le Bayern Munich samedi à 15h30 sur beIN SPORTS 2.