La France et sa capitale, bien sûr, le Paris Saint-Germain étant le seul club de Ligue 1 à pouvoir espérer attirer un technicien d'un tel standing. Comme vient de le résumer Alain Roche sur Europe 1 : « Il est habitué à gérer des stars. Je le trouve très serein sur le bord du terrain, il dégage quelque chose. Il a de l'expérience et une classe naturelle. Faire venir Allegri, par rapport à Neymar ou Kylian Mbappé, ça dégagerait quelque chose, du respect. Il faut des résultats, mais lui, il réunit tout. » Il y a aussi l'influence de Leonardo.





Comme le rappelait encore l'ancien défenseur du PSG, qui a joué avec le Brésilien lors de sa seule saison sous le maillot parisien (1996-97), ce dernier n'a pas encore pu choisir son entraîneur depuis son retour en tant que directeur sportif. « La relation de confiance serait plus grande. » En Premier League, Manchester United et le nouveau projet de Newcastle sont également cités pour attirer Allegri, que toute l'Europe s'arrache. Mais nul besoin de vous refaire un dessin : le Paris Saint-Germain a les cartes en main.

75.5% - Massimiliano Allegri has recorded the highest winning percentage among the Juventus' managers in the history of the Serie A (75.5% - 142 wins in 188 games). Max.

142 - Massimiliano #Allegri has won 142 games in the top-5 European Leagues over the last five seasons, more than any other manager in the same period. Winner. pic.twitter.com/yqGrZh0Umy