Massimiliano Allegri annonce son retour pour l'été prochain

L'ancien coach de la Juventus Turin, Massimiliano Allegri, a annoncé son retour aux affaires pour juin prochain, après 5 ans à la tête du club piémontais et une année sabbatique. Dans des propos accordés à ESPN, le coach italien convoité notamment par le Napoli a détaillé son plan de carrière :« En juin. Je ne sais pas si vous pouvez appeler cela un congé sabbatique ou non. Giovanni (Branchini, son agent, ndlr) et moi avons immédiatement pris cette décision. Dès que la relation avec la Juventus a pris fin, la décision a été prise de prendre un an, L’année prochaine sera importante. Importante pour le choix que je vais finir par faire et pour la nécessité d’être préparé pour cela.e. », lui qui affirme apprendre l'Anglais : « Je prends des cours ici, à Milan. Je parle assez bien. M’écouter est un peu plus difficile. Si je parle à quelqu’un qui m’aide, qui parle un peu plus lentement, je comprendrai. Je regarde des films en anglais et si je lis quelque chose en anglais, je le comprends bien. »