Massimiliano Allegri tenté par Manchester United ?

Massimiliano Allegri a quitté la Juventus l'été dernier après un passage riche en succès. Le technicien italien, qui était notamment parvenu à mener la Vieille Dame en finale de la Ligue des champions à deux reprises en plus de ses Scudetti, est libre depuis son départ de Turin. Et il y a fort à parier qu'il se laisse tenter par une aventure à l'étranger pour la première fois de sa carrière. Le nom d'Allegri est ainsi revenu du côté du Paris Saint-Germain à plusieurs reprises. Une rumeur liée au réseau bien connu du directeur sportif Leonardo en Italie. Mais Allegri pourrait aussi faire le grand saut en Angleterre.

Solskjaer sous pression, Allegri prêt à saisir l'opportunité

Ce jeudi, le Daily Mail indique ainsi que l'ancien coach des Bianconeri aimerait relever le défi de Manchester United si cette opportunité venait à se présenter. Attaché aux institutions historiques - il a aussi entraîné l'AC Milan - Allegri verrait en Man United le club idéal pour donner un nouveau souffle à sa carrière. Le média britannique indique également qu' Ole Gunnar Solskjaer est sous pression après seulement deux victoires lors des six derniers matches. Le technicien norvégien est parvenu à réaliser quelques coups d'éclats, comme la fameuse remontada contre le PSG (victoire 3-1 au Parc des Princes après une défaite 0-2 à Old Trafford). Mais ces fulgurances isolées et son tempérament de meneur d'hommes, en plus de son passé au club, ne suffiront pas si United ne redresse pas sensiblement la barre en seconde partie de saison.