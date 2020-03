La valse des coachs remise aussi à plus tard

En France



En Italie

🇮🇹 Maurizio Sarri trop atypique pour la Vieille Dame ?

💬 @PhilippeGenin nous donne son avis : "Malgré ses énormes qualités, il ne correspond pas forcément à la Juve"https://t.co/HyG60T7buU

— beIN SPORTS (@beinsports_FR) February 22, 2020



En Angleterre

En Espagne

5 - Zinédine Zidane est resté invaincu lors de ses 5 premiers déplacements tcc au Camp Nou avec le Real Madrid (2 succès, 3 nuls), un record pour un entraîneur du Real Madrid dans l'histoire du Clasico. Visionnaire. pic.twitter.com/nCXYrlJfLH

— OptaJean (@OptaJean) December 18, 2019

En Allemagne

Les disponibles

✈ #Mercato 🇮🇹 #SerieA

🤔 Qui pour entraîner l'AC Milan la saison prochaine ?

👉 Marcelino, Allegri et Rangnick envisagés !https://t.co/3mypTLuKNn

— beIN SPORTS (@beinsports_FR) February 19, 2020

en sécurité sur le banc du Paris Saint-Germain, ça n'existe pas. La question se posera donc inévitablement, ce qui ne sera sans doute pas le cas pourà Lyon. Peut-être plus, en revanche, pourà l'OM et surtoutà l'ASSE, s'ils ne sont pas satisfaits.La situation semble à peu près claire pour les cadors en Serie A, et dans les deux sens : tout va bien pour(Lazio) ou A(Inter), en revanchene devrait pas faire de vieux os à la Juventus, où il ne parvient pas à s'acclimater malgré les résultats qui demeurent très bons.a beau clamer qu'il resterait à City en D4, une suspension européenne pourrait influer son jugement...(Liverpool) ou(Tottenham) ne devraient pas partir, pas plus que(Chelsea) ou(Arsenal). C'est moins évident pour(MU).est fragilisé par définition au Real, malgré son statut de légende vivante. Quant à, difficile de ne pas y voir autre chose qu'un fusible de remplacement au Barça. Enfin, requinqué par la qualification en C1 face à Liverpool, finira-t-il par quitter un jour l'Atlético ?C'est l'éternelle histoire de l'intérimaire qui, sans pression, réussit tout., successeur de Niko Kovac, a refait du Bayern le club européen le plus stable dans ses performances, peut-être le nouveau favori de la Ligue des Champions. Comment son maintien en poste ne pourrait-il pas être envisagé ?C'est LE nom libre qui fait baver toute l'Europe :n'est pas loin derrière.et doncsont aussi candidats, voire(en poste en Chine), ouen France. En revanche, on ne sait plus où classer...ou, eux, semblent retirés.