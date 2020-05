Au chômage depuis plus d’un an et son départ de la Juventus de Turin, Massimiliano Allegri commence à se tourner les pouces. Le très respecté technicien italien est en attente d’un challenge à relever. Et, si l’on se fie à ce que rapporte La Gazzetta dello Sport dans son édition d’aujourd’hui, l’intéressé aurait même une destination préférentielle et elle s’appelle Paris. Après avoir coaché durant toute sa carrière en Italie, il se verrait bien tenter une expérience à l’étranger et le PSG est en mesure de lui offrir un défi à la hauteur de ses ambitions.

Le PSG maintient sa confiance à Tuchel

Ce n’est pas la première fois que le nom d’Allegri est associé aux champions de France. L’été dernier déjà, une rumeur a laissé suggérer que Leonardo pourrait le ramener dans ses valises quand il a été intronisé directeur sportif du club francilien. Finalement, la confiance a été renouvelée à Thomas Tuchel. Et il y a fort à parier que ça sera encore le cas cet été. Même s’il ne fait pas forcément l’unanimité autour de lui, l’entraîneur allemand a rempli ses objectifs du côté du Parc, avec le titre de champion de France glané et une progression en Ligue des Champions validée suite à la qualification pour les quarts de finale. S’il veut devenir le deuxième coach italien à diriger le PSG, Allegri devrait donc s’armer de patience a priori.



