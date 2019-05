L'OM accueille Villas-Boas !

C’est officiel depuis ce mardi après-midi: André Villas-Boas est le nouvel entraîneur de l’OM ! Après l’annonce du départ de Rudi Garcia, mercredi dernier, c’est le directeur sportif Andoni Zubizarreta qui était en charge de trouver le nouveau coach des Phocéens. Cela n'a pas pris beaucoup de temps... Le jeune technicien portugais (41 ans) a rencontré les dirigeants olympiens du côté de Monaco, ces derniers jours, et a accepté une mission qui pourrait être particulièrement difficile.

"Nous attendons de sa venue qu’elle insuffle une énergie nouvelle au groupe" Eyraud

"André Villas-Boas est un entraîneur à la fois jeune et déjà très expérimenté. Il possède une parfaite connaissance des exigences du très haut niveau. Nous attendons de sa venue qu’elle insuffle une énergie nouvelle au groupe qu’il aura la charge de diriger. Nous sommes convaincus que la modernité de ses méthodes, sa vision très pointue du football et son sens de l’innovation seront des atouts majeurs pour aborder un nouveau cycle, qui permettra à notre club de reprendre sa marche en avant", se réjouit Eyraud, dans un communiqué.

Le "Champions Project" de Frank McCourt est en effet en plein chantier après une saison 2018-2019 catastrophique, qui a vu l’OM de nouveau rater une qualification en Ligue des champions (et même pour la Ligue Europa). Le président JHE l’a annoncé: le club devra se lancer dans un nouveau cycle, en vendant les meilleurs actifs du club (Florian Thauvin et Morgan Sanson), en se délestant de quelques gros salaires et en misant sur des jeunes à fort potentiel. Or "AVB" a surtout dirigé des grosses écuries depuis le début de sa carrière...

Après avoir été assistant de José Mourinho à Porto, Chelsea et l’Inter, il a réalisé un quadruplé historique avec le FC Porto, en 2010-2011, avant de vivre deux expériences très mitigées en Premier League, à Chelsea (2011–2012) puis à Tottenham (2012-2013). Le Zénith Saint-Pétersbourg lui a ensuite confié les rênes de son équipe (2014–2016) et le Shanghai SIPG, qui est également une superpuissance dans son championnat, en a fait de même (2016–2017). Son parcours étrange ne lui pas permis de trouver un nouveau défi de taille depuis un an et demi...