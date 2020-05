Les titres du PSG au XXIe siècle : 2013, une nouvelle ère

Après le titre laissé à Montpellier en 2012, QSI compte bien faire fructifier son investissement parisien. Durant l'été 2012, l'équipe se renforce considérablement. Zlatan Ibrahimovic, Marco Verratti, Thiago Silva, Gregory van der Wiel ou Ezequiel Lavezzi arrivent dans la capitale alors qu'Adrien Rabiot passe professionnel. L'ambition clairement affichée est de permettre à Paris de remporter son premier titre depuis 1994.

Un investissement qui a été payant sur le long terme. Le groupe de Carlo Ancelotti a mis du temps à s'entendre. La saison commence par trois matchs nuls contre Lorient (2-2), Ajaccio (0-0) et Bordeaux (0-0). Pas vraiment les débuts espérés pour le plus gros budget de l'histoire de la Ligue 1.



La première victoire arrive finalement sur la pelouse de Lille lors de la 4eme journée (1-2). Avec une série d’invincibilité qui dure dix matchs, les coéquipiers de Javier Pastore prennent la première place du classement. Une place de leader perdue dans la foulée avec une défaite infligée par Saint-Etienne (1-2). Le début d'une mauvaise passe pour les Parisiens. Ils ne gagnent qu'un seul des quatre matchs suivants. Troyes est battu après une défaite contre Rennes (1-2) et un revers à Nice (2-1).

Des performances qui poussent le favori en titre en dehors du podium. Piqués au vif, les partenaires de Zlatan Ibrahimovic parviennent à terminer la phase aller avec quatre victoires dont trois par au moins trois buts d'écart. Seul Lyon a su faire de la résistance avant de céder (1-0). Les Rhodaniens sont d'ailleurs les principaux concurrents du PSG.

Une deuxième partie de saison quasi-parfaite pour aller chercher le titre



A la trêve, Paris est champion d'automne à la faveur d'une meilleure différence de buts par rapport à l'OL. Le suspense est encore entier. Un transfert va alors mettre le championnat de France en lumière. Pour les six derniers mois de sa carrière sportive, David Beckham pose ses valises au Parc des Princes. De quoi augmenter l'engouement autour de la formation qui recrute aussi Lucas cet hiver-là. L'affluence à domicile ne passe plus jamais sous les 40 000 spectateurs. Et le jeu proposé y joue aussi un rôle. Si la phase retour débute par un nul contre Ajaccio (0-0), les Parisiens restent en tête du championnat de la 20eme à la 38eme journée. Avec seulement deux défaites lors de la phase retour dont une à Sochaux après un match de Ligue des Champions, Paris réalise une deuxième partie de saison presque parfaite.





Avec 30 buts, Zlatan Ibrahimovic est le meilleur buteur du championnat et le leader de la meilleure attaque du championnat. La défense n'est pas en reste et David Beckham peut se retirer après avoir participé à 10 rencontres. Au soir de la 38eme journée et après neuf victoires sur les 11 derniers matchs, le PSG est sacré avec 83 points, 12 de plus que son dauphin marseillais. L'histoire est en marche dans la ville-lumière. Le paysage du football français n'a depuis plus jamais été le même.