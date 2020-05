Cavani, le choix du roi

PSG

Serie A



Liga

Premier League

Ailleurs, parfois très loin...

200 – Edinson Cavani a marqué son 200e but avec Paris toutes compétitions confondues (298 matches).

138 en Ligue 1, 30 en Ligue des Champions, 32 en Coupes.



187 dans la surface/13 de l’extérieur de la surface.



151 dans le jeu/49 sur CPA.



Matador. #PSGFCGB pic.twitter.com/EajTJUe9Z1



— Optajean (@OptaJean) February 23, 2020

C'est la dernière tendance, de plus en plus en vogue : le meilleur buteur de l'histoire du Paris Saint-Germain, en fin de contrat et que tout poussait à partir, pourrait finalement parapher un dernier bail . Entre partir au sommet et prendre un dernier risque de prolonger le plaisir, le coeur balance...L'est le club qui a été le plus récemment cité comme point de chute du buteur uruguayen (selon La Gazzetta dello Sport). L'éventualité est d'autant plus crédible que le PSG doit choisir entre son "Matador" et Mauro Icardi, qui appartient encore à l'Inter. Pour la, ça semble cuit.L'est sans doute l'équipe qui a été la plus proche de débaucher Edinson Cavani du Paris Saint-Germain, cet hiver. Les contacts, bien que moins intenses et surtout moins exclusifs, ne sont pas rompus pour autant.C'est une des nouvelles rumeurs insistantes :, sur le point d'être racheté, suivrait de près l'avant-centre parisien , à en croire le Times. En revanche la pistes'est refroidie, voire éteinte, depuis la prolongation de Giroud.Cristian Rodriguez l'a dit à la radio argentine Del Sol : il va retrouver Edinson Cavani à la maison, au. Le président de, lui, a annoncé à Fox Sports que son frère a visité les installations du club. Enfin, des intérêts plus ou moins sérieux deou duont aussi été évoqués.